Ancora niente acqua a Civitavecchia, autobotte in zona nord - Terzo Binario News

Acea, in qualità di gestore del servizio idrico, ha aggiornato l’Amministrazione sull’intervento di manutenzione urgente sulla condotta del Medio Tirreno.

Le lavorazioni nel tratto Tarquinia-Civitavecchia continueranno per la giornata di oggi, con termine indicativo attorno alle ore 21.

Le zone dove si potrebbero verificare abbassamenti di pressione e/o mancanze d’acqua: Borgata Aurelia, Via Aurelia Nord e Zona La Scaglia; Zona Pantano e Sant’Agostino (Comune di Tarquinia ma di competenza Acea); Zona Industriale (Via Alfio Flores, Via Siligato, Via La Rosa); Area Portuale; Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo; e limitrofe.

Per mitigare il disagio è stato predisposto servizio alternativo mezzo autobotte in stazionamento presso: Via Gioacchino Rossini (Borgata Aurelia), Via Fontanatetta, Piazzale Santuario Madonna delle Lacrime. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare il numero verde 800.130.335.