Ancora mille positivi nel Lazio con 9 decessi e 580 guariti, a Roma quasi 500 contagi - Terzo Binario News

D’AMATO, “OGGI NEL LAZIO SU UN TOTALE DI 50.315 TAMPONI, SI REGISTRANO 1.067 NUOVI CASI POSITIVI (-6), 9 I DECESSI (+4), 550 I RICOVERATI (+13), 69 LE TERAPIE INTENSIVE ( = ) E +580 I GUARITI.

IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI È AL 2,1%. I CASI A ROMA CITTÀ SONO A QUOTA 498.

LE SOMMINISTRAZIONI DEL VACCINO COVID (IN VISTA IL TRAGUARDO DEI 9 MILIONI DI SOMMINISTRAZIONI) SONO AUMENTATE DEL 7% RISPETTO AL DATO DI UNA SETTIMANA FA, IN PREVALENZA TERZE DOSI IL 73%, IL 19% SONO SECONDE DOSI E PRIME DOSI AL 8%.

MONITORATA LA SITUAZIONE NEL COMUNE DI APRILIA IN PROVINCIA DI LATINA PER L’ELEVATA INCIDENZA DEI CASI.

DALLA PROSSIMA SETTIMANA APERTURA DELLE PRENOTAZIONI PER GLI OVER 40 ANNI. SARA’ POSSIBILE PRENOTARE A PARTIRE DAL 1° DICEMBRE CON DISPONIBILITA’ DOPO I 180 GIORNI DA ULTIMA DOSE’

* HUB VACCINALI: NEGLI HUB SI PUO’ ACCEDERE SOLO SU PRENOTAZIONE PER EVITARE ASSEMBRAMENTI.* PEDIATRI: ATTIVATO DALL’OSPEDALE BAMBINO GESU’ IL NUMERO VERDE DI ASSISTENZA RIVOLTO AI PEDIATRI PER INFOMAZIONI DI SECONDO LIVELLO E CONSULENZE SULLE VACCINAZIONI.

* Vaccino antinfluenzale: da oggi al via la vaccinazione antinfluenzale anche nelle farmacie con prevalenza per la classe di età 60/65 anni. Già distribuiti oltre 1 milione 146 mila vaccini ai medici di medicina generale e somministrati oltre 667 mila. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.761 medici di medicina generale e 331 pediatri di libera scelta.* Campagna vaccinale: oltre 8,9 milioni di dosi somministrate. Oltre il 93% della popolazione adulta e oltre 87% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale.* Terza dose: oltre 305 mila dosi effettuate. Oltre il 36% della fascia di popolazione over 80 anni è vaccinato con terza dose. E’ possibile prenotare la dose booster vaccino anti Covid per il personale sanitario per i quali siano passati almeno 180 giorni (6 mesi) dall’ultima somministrazione. Prenotazioni su https://www.salutelazio.it/vaccinazione-dose-booster… con tessera sanitaria e codice fiscale.*** Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.* Asl Roma 1: sono 217 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.* Asl Roma 2: sono 191 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 3: sono 90 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 4: sono 64 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 5: sono 99 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.* Asl Roma 6: sono 132 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. ***Nelle province si registrano 274 nuovi casi:* Asl di Frosinone: sono 108 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.* Asl di Latina: sono 97 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.* Asl di Rieti: sono 22 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.* Asl di Viterbo: sono 47 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.