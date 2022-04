Ancora in aumento i contagi a Fiumicino - Terzo Binario News

“Anche oggi la curva dei contagi nel Comune di Fiumicino presenta una leggera salita.

Secondo i dati della Asl Rm3, infatti, sono 505 i positivi, a fronte di 46 nuovi casi e 30 guariti dall’ultima comunicazione. Le donne contagiate sono 225, gli uomini 279, con un’età media di 38 anni”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Tra le località in testa per numero di casi – aggiunge – Fiumicino e Isola sacra (71%), Parco Leonardo (10%) e Fregene (5%). Rinnovo il mio appello a tutte le cittadine e i cittadini del nostro Comune a continuare a seguire tutte le indicazioni sanitarie per evitare la diffusione ulteriore del virus”.