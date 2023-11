Ancora chiuso il distaccamento dei pompieri di Cerveteri • Terzo Binario News

Antonazzo del Conapo torna alla carica: “Altre interdizioni causate dalla mancanza di personale”

È successo di nuovo: caserme dei pompieri chiuse a Roma per mancanza di personale.

Antonazzo del Conapo: “Il distaccamento di Cerveteri ha subito altre interdizioni” a causa della mancanza di personale.

I rispettivi ambiti di competenza per le operazioni di soccorso tecnico urgente saranno ricoperti dai distaccamenti limitrofi”.



Questo il contenuto della comunicazione che il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato alla Prefettura della Capitale, al Centro Operativo Nazionale dei vigili del fuoco al Ministero dell’Interno e alla Direzione Regionale dei vigili del fuoco per il Lazio.



A renderlo noto è Luca Antonazzo, segretario di Roma del Conapo, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco, che da tempo denuncia come Roma, capitale d’Italia e meta di turismo mondiale, non ha “adeguata copertura”.