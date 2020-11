Ancora "5" al SuperEnalotto: oltre 9mila euro vinti ad Albano - Terzo Binario News

Viene centrato in provincia di Roma il primo “5” del mese al SuperEnalotto. Nell’estrazione di giovedì 5 novembre ad Albano Laziale è stato realizzato un “5” da 9.603,76 euro. La schedina vincente è stata giocata alla Tabaccheria Belardinelli in via Trilussa 47.

Non si ferma, nel frattempo, la rincorsa al “6”, che nel concorso di domani metterà in palio 61,6 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre nel Lazio, riferisce Agipronews, manca dal 2012 quando furono realizzati due “6”, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.

Foto Google