Anche quest'anno studenti Stendhal-ITE Baccelli al concorso “EconoMia” - Terzo Binario News

Anche quest’anno la squadra dello Stendhal-ITE Baccelli, composta da 13 studenti parteciperà alla prova del concorso “EconoMia”.

Il Concorso, giunto quest’anno alla sua ottava edizione, è collegato al Festival dell’Economia di Trento 2020 e sarà centrato su un tema di grande attualità: “Ambiente e crescita” cioè il rapporto tra la tutela dell’ambiente, la crescita economica e il benessere. Quest’anno la prova che si svolgerà mercoledì 6 maggio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.00, si terrà in modalità on line. Gli studenti vincitori saranno premiati con la partecipazione gratuita al Festival dell’Economia di Trento, un assegno di 200 euro e riceveranno un ulteriore riconoscimento da parte del Ministero con la possibilità di essere inseriti nell’Albo nazionale delle eccellenze. Il concorso è stato infatti inserito tra le competizioni del Programma nazionale per la valorizzazione delle eccellenze del MIUR.

Gli studenti delle classi quarte e quinte degli indirizzi Sistemi Informativi Aziendali, Amministrazione Finanza e Marketing e Relazioni Internazionali per il Marketing, selezionati dai Docenti del Dipartimento Economico Giuridico Prof. ri Adamo, Federici, Ferri, Bentivogli, Bonifazi, Colucci e Sargolini, dovranno cimentarsi in una prima prova, costituita da item a risposta chiusa o aperta univoca e in un’altra con la redazione di un saggio breve, finalizzate a valutare le competenze acquisite con lo studio dei materiali e con le iniziative messe a disposizione delle scuole da parte del Comitato promotore. E’ stata la stessa Dirigente Scolastica professoressa Stefania Tinti ad ufficializzare in questi giorni i nomi del Team di Studenti che prenderanno parte alla manifestazione. Per il corso Sistemi Informativi Aziendali parteciperanno Tossio Benedetta della 5°A e Ferrandes Riccardo, Corti Adriano, Manni Alessandra e Unali Lorenzo della classe 4° A. Mentre per il corso Relazioni Internazionali per il Marketing i partecipanti saranno Panno Martina, Rossella Denny, Tenan Giulia della classe 5° C e Liverini Marica, Gloria Giorgia,

Mojoli Ludovica e Romiti Giorgia per la 4° C. Infine in rappresentanza del corso Amministrazione Finanza e Marketing sarà presente Vilceanu Andrei della 5° B