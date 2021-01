Anche per la Befana c'è TolfArte con i doni per i bimbi - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Dopo le apprezzate iniziative di Natale, seguite a un’edizione estiva limitata ma carica di emozioni, Tolfarte porta avanti la sua missione di portare la magia e la poesia dell’arte nel mondo. E lo fa attraverso un evento gratuito, online, dedicato all’Epifania.

Il 6 gennaio la Befana arriverà direttamente a casa dei bambini, con una lettura animata e una divertente caccia al tesoro online organizzate da Tolfarte Kids, il famoso mini festival dedicato ai bambini all’interno del grande Festival Tolfarte, che in quest’anno particolare ha deciso di non fermarsi mai e proseguire le sue attività -grazie all’uso delle nuove tecnologie – e per tutto l’inverno!

I piccoli partecipanti potranno ascoltare la lettura del celebre libro “La Freccia Azzurra” di Gianni Rodari, interpretato dall’attrice Daniela Barra, e inseguire il loro tesoro, cioè la calza, con una mappa di indovinelli in rima, inventati proprio dalla Befana!

Due gli appuntamenti mercoledì 6 gennaio alle 10,30 (prima replica) e alle 16,30 (seconda replica). L’evento online è gratuito!

Per partecipare e ricevere le istruzioni, scrivere a 339.2587425 o apstolfarte@gmail.com