Anche Ladispoli al ‘Fiuggi Guitar Festival’ con l’Istituto ‘Ilaria Alpi’ - Terzo Binario News

Presenti i talentuosi ragazzi della sezione musicale (chitarra classica) capitanati dal maestro Leonardo Gallucci

Anche la città di Ladispoli è stata rappresentata lo scorso fine settimana (dal 16 al 19 luglio 2020) al ‘Fiuggi Guitar Festival’, grazie alla presenza dei talentuosi ragazzi della sezione musicale (settore chitarra classica) dell’Istituto Comprensivo ‘Ilaria Alpi’, capitanata dal maestro Leonardo Gallucci.

Hanno prima partecipato al ‘Campus per giovani chitarristi classici’ e poi si sono cimentati e distinti nel loro primo concorso ufficiale di alto livello con questo strumento (competizione dedicata quest’anno al maestro ‘Mario Gangi’, nel decimo anniversario dalla sua scomparsa) Sofia Ferraro, Daniele Ravarino, Nicolò Rinaldi e Christian Pintus.

Il festival internazionale della chitarra di Fiuggi è stato patrocinato come ogni anno dall’assessorato alla Cultura, al Turismo ed alle Attività produttive, direttore artistico il maestro Roberto Fabbri. Tra i partecipanti sono intervenuti docenti e maestri musicisti di chiara fama internazionale, rinomati professionisti esperti nelle arti della chitarra classica, jazz, acustica, flamenca, dell’800, etc., che hanno eseguito concerti ed organizzato stage di perfezionamento alla pratica dello strumento per giovanissime promettenti nuove leve.