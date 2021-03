Anche i supereroi donano il sangue per il Bambin Gesù - Terzo Binario News

Divertirsi e fare del bene sono azioni a basso costo e dalla resa massima. Come vestirsi da supereroe andare a donare il sangue al Bambin Gesù.

L’iniziativa di Lollo nel Cuore è stata un successo, di immagine e di solidarietà visto che per i corridoi del nosocomio pediatrico hanno girato Thor, Superman Batman e tanti altri ed altre personaggi dei fumetti e dei cartoni.

Fortissimo il segnale dato: non servono i superpoteri per fare qualcosa di buono.

“La fila, siamo abituati a vederla agli uffici postali o in banca, vederla invece al Centro Trasfusionale del Policlinico Gemelli è inusuale.

Una fila composta da uno stuolo di personaggi beniamini dei bambini e non, che accogliendo il nostro appello, aspettavano il loro turno per donare il sangue per i nostri piccoli amici dei reparti pediatrici.

Lo stupore che è apparso ai presenti è culminato nel vederli distesi ognuno sul proprio lettino mentre effettuavano il prelievo.

Al termine dell’ “operazione” in un clima gioioso, per tutti una sana colazione offerta dalla Latteria Vipiteno e dalla Antica Norba Fabbrica del cioccolato.

Ringraziamo tutti i partecipanti, in particolare la nostra Sabrina Ninfadoro, organizzatrice dell’evento e tutto il personale cortese e disponibile.

La vostra generosa azione ci ha lasciato senza parole e ci auguriamo serva anche a sensibilizzare maggiormente alla donazione tante altre persone”.

Lollo nel cuore