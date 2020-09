Anche Bracciano aderisce alle Giornate "Europee del patrimonio" - Terzo Binario News

Anche Bracciano aderisce alle Giornate “Europee del patrimonio”. Il Comune di Bracciano ha patrocinato l’iniziativa condivisa con il ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e le associazioni WWF attivisti Monti Sabatini e Forum Clodii. Il WWF Area Metropolitana – Gruppo Monti Sabatini ha infatti organizzato, in collaborazione con il Museo dell’Opera del Duomo e con il Museo civico di Bracciano, alcune attività per celebrare tale importante evento a Bracciano.

Si tratta di un tour per conoscere il patrimonio culturale del territorio il 26 e 27 con una visita al Museo Civico di Bracciano e una passeggiata nella Macchia Grande con visita guidata alla Fortezza Etrusca.“Nel nostro piccolo – dice il Sindaco Armando Tondinelli – contribuiamo a ricordare che sabato 26 e domenica 27 settembre si celebrano anche in Italia le Giornate Europee del Patrimonio, (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa.

Il nostro patrimonio culturale è ricco e di una bellezza e rilevanza inestimabile ed è importante cercare di sensibilizzarne la conoscenza, per questo ringraziamo Il WWF Area Metropolitana – Gruppo Monti Sabatini per aver organizzato queste due importanti giornate”.

Il tema proposto quest’anno dal Consiglio d’Europa è “Heritage and Education – Learning for Life” tradotto dal MiBACT in “Imparare per la vita”.

Dunque il focus riguarda proprio l’importanza che l’educazione al patrimonio culturale ha nella vita di ognuno, richiamando i benefici che derivano dall’esperienza culturale e dal positivo ruolo della cultura nella società.