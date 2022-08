Anche a Santa Marinella si firma per le sei priorità di Unione Popolare • Terzo Binario News

“Di fronte alla crisi economica, sociale e ambientale la politica deve offrire soluzioni serie e concrete, e non parlare solo a chi ha grandi ricchezze, potere e privilegi.

Unione Popolare propone 6 azioni urgenti per dare risposta alle emergenze più grandi con cui deve fare i conti l’Italia: la povertà, la guerra, la crisi climatica, le carenze dei servizi pubblici e la criminalità organizzata.

Anche a Santa Marinella stiamo raccogliendo le firme per sostenere queste azioni e permettere ad Unione Popolare di presentarsi alle elezioni: uniamoci per un paese in cui tutti possano avere un lavoro con un salario decente, in cui lo Stato garantisca sanità e istruzione di qualità.

Un paese che non discrimini e in cui nessuno sia abbandonato a se stesso.

Un paese che affronti la crisi climatica e che sia attore di pace nel contesto internazionale.

Uniamoci per un paese che dia soluzioni ai problemi del presente, per costruire insieme il futuro.

Firma per mettere queste proposte nella scheda elettorale contattando i referenti del Circolo di Rifondazione Comunista di Santa Marinella e seguendo la pagina Facebook di Unione Popolare Santa Marinella.