"Ampliare il cavalcaferrovia di Ladispoli anche per i pedoni" • Terzo Binario News

Mozione presentata dalla consigliera Amelia Mollica Graziano: “Condizione drammatica del traffico”

Mozione presentata dalla consigliera di Ladispoli Cambia Amelia Mollica Graziano per richiedere l’allargamento del cavalcaferrovia sulla Settevene Palo, solitamente intasato dal traffico.

“Il traffico della Settevene Palo, in entrambi i sensi, di marcia è veramente drammatico negli orari di punta di mattina e sera e provoca una fila ininterrotta sull’intero percorso, creando problemi non solo di viabilità ma anche al passaggio dei mezzi di soccorso.

Considerato che anche il percorso pedonale dello stesso tratto e in entrambe le direzioni non né idoneo né tantomeno sicuro, tanto che in alcune parti risulta addirittura assente, impraticabile e pericoloso, si incarica Palazzo Falcone di ampliare il tratto che va dal cavalca ferrovia all’ingresso di Ladispoli Nord”.

La consigliera suggerisce come intervenire: “Serve chiudere le due scaline laterali con idonea rete fognaria e, se necessario, espropriare alcuni metri lineari dei terreni limitrofi per avere un allargamento delle due corsie, creando così non solo delle carreggiate più larghe per lo scorrimento del traffico ma anche un marciapiede, idoneo e sicuro, ed un percorso ciclabile”.



Per Ladispoli Cambia Amelia Mollica Graziano Consigliere Comunale