Allumiere, l'“Amministrazione Landi sempre più assente e dannevole per la comunità” • Terzo Binario News

Secondo l’opposizione, la comunità allumierasca rischierebbe danni economici imponenti per l’assenza in vigilando da parte della stessa amministrazione comunale

Riceviamo e pubblichiamo:

“Grazie ad un bando regionale del 2018, l’amministrazione precedente nel 2019 si era aggiudicata un importo complessivo pari a €. 497.687,64 per la sistemazione idrogeologica e messa in sicurezza del pendio tra via Bandita dei Buoi e il Piazzale Bocciodromo nel Comune di Allumiere.

A seguito di gara ad evidenza pubblica, la società TRIVEL PALI vinse, il 03-06-2021 fu registrato il contratto ed il 20-07-2021 fu consegnato il cantiere.

L’attuale amministrazione in questo anno ha approvato la perizia di variante ed aveva il solo compito di vigilare sui lavori nell’interesse della comunità, in quanto proprietaria del bene, ma, ancor oggi, allo scadere dei due anni non si vede la fine dei lavori, anzi, la comunità rischia di ricevere un danno di oltre €.30.000,00 e tanti altri disservizi che questa esecuzione dei lavori sta causando.

Non è bastata una via chiusa per un anno? Un piazzale parzialmente inutilizzabile? Il continuo rischio delle zone circostanti? No! Ora, nel completo silenzio ed assenza dell’amministrazione comunale, forse impegnata in impegni personali, i sottoscritti Consiglieri comunali del “Gruppo PD Allumiere” Enrico Fracassa e Nicol Frezza ed “Insieme per Allumiere” Antonio Pasquini e Sante Superchi, facendo proprie le proteste e le segnalazioni di molti cittadini, evidenziano alcune criticità nell’interesse della comunità.

– Da molti mesi su Via Bandita dei Buoi è interdetta alla viabilità pedonale e carrabile

– I movimenti terra per eseguire i lavori nei mesi invernali e di forte pioggia, hanno causato

smottamenti e danni strutturali all’immobile di proprietà comunale; si rammenta che detto bene,

così come il terreno, sono stati acquistati dal comune di Allumiere nel 2019 con fondi della

Regione Lazio, quindi, di proprietà pubblica e della comunità di Allumiere;

– Molta terra proveniente dagli scavi risulta ancor oggi presente (non smaltita fuori dal cantiere)

all’interno del terreno per il quale risulta modificato lo stato dei luoghi rendendolo sconnesso, con

forti pendii e soggetto ad una spesa futura per l’amministrazione;

– Non è presente un corretto coinvolgimento e deflusso delle acque piovane;

– L’ampliamento della carreggiata sembrerebbe difforme al progetto approvato.

Chiediamo con fermezza che questa amministrazione si svegli, sia presente ed intervenga con urgenza, aveva solo un compito: vigilare in quanto proprietaria del bene e fino ad oggi non lo ha fatto o non è stata in grado”.

I consiglieri di opposizione

Insieme per Allumiere – Pd