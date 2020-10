Ambulatorio sociale in via Avanzini: ecco il progetto - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

La Pubblica assistenza K9 nucleo Emergenza Costiera ha partecipato all’Avviso pubblico per manifestazione di interesse per la formazione di una graduatoria della validità di anni 2 per la locazione di immobili extraresidenziali di proprietà dell’Ater del Comune di Roma a favore degli Enti del Terzo Settore (Determinazione direttoriale n. 45 del 12/03/2019) arrivando prima in graduatoria (https://www.aterroma.it/DOC/immobili-extraresidenziali-concessi-in-locazione/2019/11/Graduatorie/Graduatoria%20definitiva/graduatoria_definitiva.pdf).

Il locale scelto si trova in via Bartolomeo Avanzini 39, è un locale di circa 250 metri quadrati che l’Ater ha concesso a canone agevolato per 6 anni + 6.

Il progetto che la nostra associazione ha su questo locale è di realizzare un Ambulatorio Sociale a disposizione del territorio, gestito con medici e infermieri e volontari che si metteranno a disposizione per le persone in difficoltà economiche. Vi faranno servizio specialisti in varie discipline mediche per rispondere alle numerose richieste di visite specialistiche che spesso incontrano lunghissime liste d’attesa.

Grazie all’Otto per Mille della Chiesa Valdese abbiamo potuto acquistare l’attrezzatura necessaria all’ambulatorio, insieme all’arredamento ma il locale ha evidente necessità di ristrutturazione: occorre rifare l’impianto elettrico, i bagni con le dovute attenzioni per le disabilità, opere in muratura, la stessa porta d’ingresso va rifatta totalmente per non parlare degli in fissi e delle grate. P

Per raggiungere l’obiettivo stiamo utilizzando tutte le risorse disponibili che abbiamo ed abbiamo avviato una campagna di raccolta fondi tramite la piattaforma gofundme per raccogliere ulteriori 15mila euro fondamentali per terminare i lavori!