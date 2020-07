Ambulatorio infermieristico a Trevignano: c'è l'accordo fra Comune e Asl Roma 4 - Terzo Binario News

Nella elegante cornice della Sala Consiliare , è stato firmato il Protocollo d’Intesa tra la ASL Roma 4 e il Comune di Trevignano Romano per l’attivazione di un Ambulatorio Infermieristico.

Grande la soddisfazione del Dott. Giuseppe Quintavalle , Direttore della ASL Roma 4 e della Sindaca Claudia Maciucchi per questo traguardo che rappresenta un servizio di eccellenza per la popolazione di questo Comune che da sempre è un fiore all’occhiello del territorio di questa ASL.

Molte saranno le prestazioni erogate: dalle semplici medicazioni, alla sostituzione del catetere, dalla rilevazione dei parametri vitali ( misurazione pressione, glicemia, peso ) all’educazione terapeutica e formazione dei caregiver.

L’Ambulatorio si trova all’interno del Centro Anziani “ Anselmo Cecconi “ in via Francesconi 1 e costituisce l’implementazione di quel “punto prelievi” che fino ad oggi ha già garantito una serie di utili prestazioni ai cittadini.

L’Ambulatorio inizierà la sua attività il 1 settembre prossimo e sarà aperto il sabato dalle ore 9.30 alle 13.

“ E’ una altra importante tappa che la nostra ASL ha raggiunto tenendo conto di quanto stiamo lavorando per ottenere il massimo di umanizzazione nella sanità. Ogni cittadino ha diritto ad essere curato e sostenuto nei momenti di difficoltà trovando Servizi facili e accoglienti possibilmente in un ambiente armonioso e sereno. Questo è quello che abbiamo voluto per i nostri utenti di Trevignano” ha dichiarato il Direttore Generale Quintavalle al termine della sottoscrizione del Protocollo.

“Come Sindaco della Città non posso che sentirmi soddisfatta e felice per quanto i miei cittadini avranno con l’attivazione di questo Ambulatorio” ha aggiunto Claudia Maciucchi visibilmente emozionata per questa nuova realizzazione “ Proteggerli e sapere che avranno la possibilità di poter usufruire di servizi infermieristici senza doversi allontanare è per me una gioia. Soprattutto pensando alle fasce più deboli che abbiamo il dovere di favorire”.

In questo clima festoso , presenti il V.Sindaco di Trevignano, l’Assessore ai Servizi Sociali Chiara Morichelli, il Dott. Carlo Turci, Direttore Dipartimento delle Professioni Sanitarie della ASL Roma4, si è concluso l’incontro nel Comune di Trevignano.