Ambiente, Goletta Verde due giorni a Fiumicino: si parla di economia circolare e di qualità delle acque • Terzo Binario News

La campagna di Legambiente oggi prevede anche laboratori didattici per i più piccoli e aperitivo scientifico; domani si presentano i dati raccolti lungo le coste del Lazio

Continuano le attività di Goletta Verde, la storica campagna estiva di Legambiente che torna a navigare nei mari italiani alla ricerca di inquinamento, situazioni critiche e illeciti. Un viaggio lungo le nostre coste per cercare soluzioni alla crisi climatica, proteggere la biodiversità, rafforzare il sistema delle aree protette e tutelare le specie a rischio.

Dopo la tappa a Civitavecchia, oggi è la volta di Fiumicino. Alle 11 Inaugurazione di RiciclaEstate Lazio 2022, la campagna di Legambiente e Conai, incontro a bordo della Goletta Verde. Sarà l’occasione per diffondere i dati sulla raccolta

differenziata del comune di Fiumicino. Saranno presenti: Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio, Federica Barbera, portavoce di Goletta Verde, Roberto Cini, Assessore ai rifiuti di Fiumicino, Gennaro del Prete, responsabile cooperativa Pesca Fiumicino, Fabio Costarella, CONAI, Eleonora Brionne, COREPLA, Cristiana Avenali, responsabile contratti di Fiume Regione Lazio.

Dalle ore 17 alle 19 Laboratori didattici per i più piccoli. Delfi Lab – La specie, i comportamenti e le minacce: impariamo come proteggere i delfini e il nostro mare.

Dalle ore 19 alle 21. Aperitivo scientifico targato Life ClimAction per sensibilizzare cittadini, amministrazioni e imprese sugli effetti dei cambiamenti climatici. Incontro dell’equipaggio di Goletta Verde, Legambiente Lazio, il circolo di Legambiente Fiumicino insieme al Vicesindaco di Fiumicino Ezio di Genesio Pagliuca e al responsabile scientifico di Legambiente Lazio e il ricercatore ISPRA Nicola Riitano. Intervento musicale di Prototipi Di Scartus, un progetto che si propone di esplorare le infinite possibilità sonore di oggetti e materiali di uso comune e da riuso per sperimentarle e trasformarle in strumenti musicali, creando un repertorio musicale con testi che attingono alle sonorità del mondo e le “riutilizza” assemblandole in un nuovo linguaggio comunicativo.

Domani ancora a Fiumicino . Ore 10.30 a bordo di Goletta Verde, ormeggiata presso il porto canale di Fiumicino, Conferenza stampa di presentazione dei dati sulla qualità delle acque monitorati da Goletta Verde lungo le coste del Lazio.

Saranno presenti: Roberto Scacchi, presidente Legambiente Lazio, Federica Barbera, portavoce di Goletta Verde,

C.V. (CP) Giuseppe Strano, Comandante della Capitaneria di porto di Roma

C.F.(CP) Michele Grottoli, Capo Servizio Operativo della Capitaneria di porto di Roma , Marco Felice Lombardo, Arpa Lazio responsabile della sezione di Roma per monitoraggio risorse idriche.

Si ringrazia la Capitaneria di Porto di Civitavecchia e di Fiumicino per la gentile ospitalità.