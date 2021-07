Ambasciatori dell’Italy-Iora Committee a Civitavecchia - Terzo Binario News

“In qualità di Sindaco, ho dato il benvenuto, ieri mattina, agli ambasciatori dell’Italy-Iora Committee giunti a Civitavecchia.

Si tratta di una organizzazione intergovernativa che riunisce i paesi dell’Oceano Indiano che però, come sottolineato dai relatori, non può che avere nel nostro Paese un punto di riferimento: l’Italia, nazione marittima per storia e geografia, sarà anzi il perno per l’ampliamento delle relazioni tra la regione mediterranea e gli Stati membri di IORA, promuovendo al contempo la crescita, lo sviluppo sostenibile e la cooperazione economica regionale.

In questo contesto Civitavecchia ha l’obbligo di ritagliarsi uno spazio di profilo internazionale, anche nell’ottica di quello sviluppo del comparto commerciale che si fa urgente per diversificare i traffici del nostro scalo ed assicurare benessere alla comunità.

Ben vengano quindi iniziative come questa, alle quali il Comune darà sempre tutto il sostegno”. Questo quanto dichiara il Sindaco Ernesto Tedesco.