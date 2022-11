Amaretto, un adorabile cane che non vuole cacciare ma ricevere amore • Terzo Binario News

Amaretto, un altro povero cane da caccia scartato perchè non idoneo e abbandonato sulle strade dell’Abruzzo. Tanti troppi cani come lui vengono allevati e poi buttati come scarpe vecchie perchè non hanno istinto di caccia…..e poi passati da un canile all’altro nelle sperdute montagne abruzzesi senza possibilità di adozione…..

Amaretto comunque ce l’ha fatta e da circa un anno è con noi nella pensione dove appoggiamo i nostri cani in attesa di famiglia. Purtroppo è arrivato molto spaventato dalle persone quindi abbiamo dovuto dargli il tempo di recuperare il rapporto con gli uomini e avere di nuovo fiducia.

Amaretto ha 3 anni è un segugio dolcissimo intorno ai 20 kg, sano, vaccinato, microchippato, test leshmania ed erlichia negativi, sterilizzato. Ha imparato ad andare a guinzaglio, va d’accordo con tutti i cani e finalmente si fa accarezzare e lo apprezza molto. Cerchiamo per lui una famiglia non alla prima esperienza perchè comunque rimane un cane timido al primo approccio, casa con giardino ben cintato o appartamento, preferibilmente con altri cani socializzati che lo aiutino nell’inserimento in famiglia. Si trova in Piemonte ma adottabile in tutto il nord italia con seri controlli.

NO CACCIATORI E NON FAMIGLIE CHE LO TENGANO SOLO IN GIARDINO. Amaretto ha bisogno di tanto amore e di far parte della famiglia al 100%.Trovate il suo appello anche sulla nostra pagina fb “AMICI PER UN PELO PIEMONTE ODV”.Per adozione Sabrina 3398380232 (anche messaggi whatsapp)