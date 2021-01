Ama: nessun blocco delle sepolture - Terzo Binario News

A Roma, anche in questo periodo contingente ed eccezionale caratterizzato da un trend di decessi in crescita, le attività cimiteriali sono state e continuano ad essere assicurate. Non c’è e non ci sarà dunque alcun blocco nelle sepolture. Lo comunica AMA.

E’ già in atto dall’inizio del mese, infatti, un piano operativo teso a rendere disponibili, attraverso apposite operazioni cimiteriali, fino a 100 ulteriori spazi a settimana per sepolture presso il cimitero Flaminio – Prima Porta. Grazie poi all’incremento della forza in organico previsto entro la prossima primavera, sulla base del piano assunzioni già approvato da Roma Capitale, gli interventi saranno ulteriormente implementati fino a raggiungere progressivamente spazi disponibili per complessive 60mila nuove sepolture. Anche al Cimitero Laurentino sono previste operazioni analoghe. Già nel corso di quest’anno, infatti, saranno disponibili ulteriori 4.500 spazi per sepolture. In aggiunta, sono già all’approvazione di Roma Capitale progetti per investimenti mirati alla costruzione di nuovi loculi e all’ampliamento del cimitero stesso.

Prosegue poi a pieno regime l’attività delle sei linee del forno crematorio del Cimitero Flaminio. Grazie alle azioni messe in atto da AMA, già da lunedì 1 febbraio sarà possibile incrementare fino a 300 a settimana le domande di cremazione, rispetto alle 200 attuali. Il potenziamento delle attività amministrative e le operazioni a ciclo continuo dell’impianto crematorio, con oltre 1.100 cremazioni già svolte nelle prime tre settimane di gennaio, hanno infatti permesso di ridurre, in meno di un mese, di circa il 50% la giacenza delle salme in attesa con richiesta già completa e regolarizzata dalle agenzie funebri.

Come sempre, infine, AMA – Cimiteri Capitolini è in continuo contatto con le associazioni delle imprese funebri private, tra cui la FE.N.I.O.F., per dare tutte le informazioni necessarie e utili. In virtù di questo rapporto di collaborazione, l’azienda sta anche mettendo a disposizione alle agenzie funebri che ne fanno richiesta la custodia presso la camera mortuaria del Verano delle salme (attualmente 350) in attesa di cremazione fuori dal Comune di Roma.

Anche in questo periodo, a Roma, in linea con quanto accaduto nel resto d’Italia già nel 2020, non si arresta purtroppo il trend di crescita dei decessi: nei primi 24 giorni di gennaio, infatti, sono stati circa 500 in più i defunti rispetto all’analogo periodo del precedente anno. A differenza di altre grandi realtà italiane che hanno sospeso l’attività crematoria fino ad inizio del 2021 (vedi la chiusura del crematorio di Lambrate a Milano), AMA – Cimiteri Capitolini, d’intesa con Roma Capitale, ha mantenuto sempre attive le linee crematorie, mettendo doverosamente in campo tutte le azioni possibili per garantire le migliori condizioni, sia per la cittadinanza sia per gli addetti cimiteriali, e la massima celerità nell’espletamento delle diverse operazioni richieste.