Ama Lei Bracciano aiuta le donne da due anni - Terzo Binario News

“Siamo un gruppo di volontari, Ama Lei. Questa unione nasce 5 anni fa da un’idea di un infermiera legale forense impegnata nelle violenze di genere.

Ama Lei è senza scopo di lucro, attiva nella lotta e nella prevenzione delle violenze. Ama Lei esplica la sua azione sul territorio di Bracciano in azioni concrete a sostegno delle vittime. Da sempre fautrice della prevenzione come prima azione di contrasto.

Organizza corsi di autodifesa femminile, il totale ricavato è donato alle vittime di violenza, con supporto di professionisti specializzati nell’ausilio psicologico legale alle vittime di soprusi.

Organizza, inoltre, incontri di sensibilizzazione nelle scuole del territorio del lago di Bracciano, ed eventi di beneficenza i cui proventi, insieme a quelli dei corsi sono interamente devoluti a finanziare le realtà esistenti sul territorio regionale, come case rifugio ed associazioni favore delle vittime di violenza.

Come scopo non secondario della sua attività di contrasto Ama Lei si occupa anche di fornire assistenza legale e psicologica alle donne in difficoltà, seguendone il percorso della denuncia alla ricostruzione della propria vita, attraverso una rete di professionisti del settore perché queste non vengano lasciate sole, come spesso succede,nel momento di massima difficoltà.

Sulla base di questi nostri obiettivi Ama Lei organizza, da ormai 2 anni, una cena di beneficenza per sostenere la casa rifugio di Sara a Roma. Una serata sotto le stelle della beneficenza presso l’agriturismo Riccia Ranch zona La Riccia Anguillara Sabazia il 6 luglio ore 20. Vi aspettiamo per donare sorrisi a chi non li conosce”.