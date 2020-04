Ama, la denuncia dei Cobas: "Altri contagi tra i lavoratori" - Terzo Binario News

“La denuncia di nuovi contagi tra i lavoratori Ama arriva direttamente dall’Esecutivo dei

COBAS AMA, che dopo la morte nei giorni scorsi di un loro collega e la notizia di

nuovi contagi tra i lavoratori non sono più disponibili a concedere altro tempo, ad una

Amministrazione, quella aziendale, che si sta dimostrando arrogante ed incapace

nell’affrontare questa emergenza sanitaria”. Così il sindacato in una nota.



“Non siamo carne da macello e vogliamo essere tutelati, non ci stiamo a lavorare a queste

condizioni a dirlo sono proprio i lavoratori e le lavoratrici dell’Ama, che aggiungono: come

facciamo a fronteggiare una emergenza sanitaria epocale come questa con dispositivi di

protezione individuale che scarseggiano in azienda, sanificazioni degli ambienti fatte a

macchie di leopardo, igienizzazioni dei mezzi di lavoro fatte fare con carta assorbente e

detergenti commerciali che non sono nemmeno presidi medici”.

“Oltre al danno anche la beffa: a fine turno ci viene impedito di fare la doccia come la tipicità del nostro lavoro richiede, cosicché siamo costretti a rivestirci dei nostri panni civili senza alcuna igiene e tornare a casa probabilmente contaminati, ma come si può fare questo”.

I