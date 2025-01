"Alzheimer e Demenze, prevenzione cura e ricadute sociali": convegno a Cerveteri • Terzo Binario News

Organizzato al Granarone da Auser Civitavecchia gruppo Cerveteri Ladispoli Bracciano, Spi Cgil Civitavecchia Roma nord Viterbo e Avo Ladispoli

“Come Auser, Spi/Cgil e AVO Ladispoli abbiamo organizzato un incontro su questi temi perché vogliamo che se ne discuta pubblicamente e sempre di più.

Le demenze senili, di cui l’Alzheimer fa parte, sono condizioni in cui versano sempre più persone, anche per effetto dell’invecchiamento della popolazione. Sono condizioni che fanno paura, presentano mille sfaccettature, rimangono spesso relegate nelle mura domestiche, creano grande dolore sia alla persona che ne è affetta sia alla sua rete familiare che soffre moltissimo spesso per paura, per vergogna, per timore, per reticenza o perché non trova gli aiuti giusti.

Abbiamo invitato a parlarcene: la Dott.ssa Maria Anna Rossi (Direttrice Unità operativa “Non Autosufficienza e disabilità adulti” della Asl Rm4) che ci illustrerà la complessità della diagnosi e della presa in carico, la Dott.ssa Priscilla Landucci (Medico Distretto della Asl Rm4.2) che farà il punto sulla realizzazione della Casa della Comunità, la Dott.ssa Ilaria Facchinelli, assistente sociale del Distretto sociale, per il progetto Alzheimer e sostegno ai caregiver e il Dott. Italo Gionangeli Sebasti per la prevenzione e per la sperimentazione di strategie per rallentare il declino cognitivo.

Concluderà i lavori l’Assessore del Comune di Cerveteri con delega alle politiche per la salute Francesca Romana Appetiti.