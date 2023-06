Alzabandiera del circolo nautico Campo di Mare per il via alla stagione • Terzo Binario News

Domenica 11 giugno 2023 con la oramai tradizionale Cerimonia dell’Alzabandiera si è aperta la 54.esima stagione estiva dell’Associazione nautica Campo di Mare asd.

Ha fatto gli onori di casa il presidente Celso Valerio Caferri, che in una giornata assolata e con lo sfondo azzurro del mare ha accolto autorità, soci, atleti, visitatori.

Il presidente ha brevemente ripercorso i tanti anni di presenza ed attività, -sportiva, culturale e sociale- dell’Associazione nautica, con un pensiero ai fondatori ed a quanti ne hanno portato avanti nei 54 anni dalla fondazione, avvenuta l’11 luglio 1969, tradizioni e valori.

Un momento di commozione nel ricordo di quanti non ci sono più, con particolare riguardo alla recente perdita di Gerardo Bianco, che ha trascorso molto del suo tempo a Campo di Mare, dando lustro all’Associazione nautica ma che ancor più, con il suo spirito di servizio e la sua cultura, ha onorato l’Italia.

Si è detto particolarmente gratificato della presenza del Sindaco Elena Gubetti, del vicesindaco Federica Battafarano, del presidente del Consiglio comunale Carmelo Travaglia, del Parroco della Parrocchia San Francesco di Cerenova Mons. Mimmo, del Comandante la stazione dei Carabinieri di Campo di Mare Franco Di Ruscio, della Polizia locale rappresentata dal Vice Commissario aggiunto Danila Silani e dall’Assistente Elisa Polidori, della Protezione civile con il responsabile Renato Bisegni, di tanti Consiglieri comunali; in merito a questi ultimi il presidente ha voluto sottolineare che l’invito a partecipare era stato trasmesso, per il tramite del presidente Travaglia e come peraltro avvenuto in altre occasioni, a tutti indistintamente i componenti il Consiglio comunale.

Assente la Capitaneria di Porto, per la quale non esistono festività, impegnata all’ultimo momento in uno dei suoi gravosi e preziosi impegni istituzionali sul campo.

Il Sindaco Gubetti ha sottolineato l’importanza dell’attività svolta dall’Associazione nautica nei 54 anni di presenza a Cerveteri, i cui fondatori sono stati pionieri e protagonisti del territorio (ci sono foto di soci impegnati nella progettazione e direzione dei lavori di costruzione del cavalcavia ferroviario!), non solo con le attività a favore dei soci ma anche con i tanti progetti finalizzati a diffondere tra i giovani la cultura del mare e dell’ambiente. Ha ricordato che proprio nelle scorse giornate sono stati ospitati, come oramai avviene da 12 anni, gli alunni dell’Istituto comprensivo Marina di Cerveteri in occasione della giornata conclusiva del Progetto FIV/MIUR “Velascuola” nonché di altre realtà e Scuole, anche provenienti da Roma. Senza dimenticare l’attenzione sempre avuta per il sociale ed in favore dei meno fortunati; in proposito il Sindaco ha anticipato la notizia di un Progetto in fase di definizione che, grazie alla collaborazione tra Associazione nautica, il socio prof. Mauro Orefici e la S.I.M.O. – Società Italiana Maxillo Odontostomatologia, prevede la presenza periodica di una Odontoambulanza per la prevenzione e cura dei denti a favore di meno abbienti e degli allievi delle “Scuole di Sport” dell’Associazione nautica.

Il vicesindaco Battafarano ha ricordato i tanti eventi sportivi e culturali ai quali, in qualità di Assessore, ha partecipato negli anni, impegnandosi a continuare ad essere vicina all’Associazione nautica nella proposizione di attività, a favore dei soci ma aperte anche alla partecipazione di altre Associazioni del territorio e di tutti i cittadini.

Il Presidente del Consiglio comunale Carmelo Travaglia ha porto il saluto del Consiglio comunale e, ricordando alcuni eventi degli anni scorsi che hanno visto l’Associazione nautica, in collaborazione con alcuni altri Stabilimenti balneari, ospitare i delegati delle Città gemellate in occasione della Sagra dell’Uva ha recepito la disponibilità a ripetere l’esperienza ed ospitare anche quest’anno le delegazioni straniere che verranno a Cerveteri.

Sulle note dell’Inno di Mameli si è proceduto all’Alzabandiera; lo sventolio del Tricolore e della bandiera dell’Associazione nautica con sullo sfondo il mare e con sottofondo il canto di tutti i presenti: sono stati momenti coinvolgenti e commoventi!

Così come è stato emozionante l’incontro con il Sindaco, suggellato da una foto di gruppo, di un gruppo di giovanissimi partecipanti al “Vela Day” appena rientrati da una uscita in mare sulla storica imbarcazione “Tridente” dell’Associazione nautica; il Sindaco ha rivolto loro parole di stimolo ed incoraggiamento a farsi carico dei valori insiti nella cultura del mare.

Il presidente Celso Valerio Caferri in chiusura ha ringraziato calorosamente tutti gli intervenuti nonché quanti, -componenti il Consiglio direttivo, istruttori sportivi, personale della soc. F.D.S. servizi- hanno contribuito nel fine settimana all’organizzazione ed al successo dell’Alzabandiera, del Veladay e dell’Open day, questi ultimi due che hanno coinvolto nelle varie discipline sportive circa 100 ragazze/i.

Un brindisi augurale per la 54.esima stagione estiva dell’Associazione Nautica Campo di Mare ha suggellato l’evento; buon vento a tutti!