Alveare nella serranda rimosso da FareAmbiente Cerveteri - Terzo Binario News

I complimenti del sindaco Pascucci alle Guardie Ecozoofile

“Voglio rivolgere i miei complimenti alle Guardie Ecozoofile Fareambiente Cerveteri che hanno portato a termine un importante intervento in una abitazione di Cerenova.

Dopo segnalazione di una cittadina, gli agenti delle Guardie Ecozoofile, muniti di tutta la attrezzatura necessaria per rimuovere un nido di api che aveva “scelto” di trovare “riparo” all’interno dell’avvolgibile di una serranda.

Le Guardie Ecozoofile hanno provveduto a recuperare lo sciame e a riporto in un’arnia. A tutti i Volontari, i miei complimenti per il grande lavoro che quotidianamente svolgono in tutto il territorio a sostegno dell’ambiente, degli animali e nella risoluzione di emergenze come lo era questa. Davvero bravissimi!”

Alessio Pascucci