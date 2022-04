Alveare a parco Vannini a Cerenova nella cassetta dello scambio libri - Terzo Binario News

“Cassette per libri o casette per api? Questa è la domanda che si sono posti i nostri agenti del N.U.B.I dopo il recupero di ben 3 sciami d’api nella struttura adibita alla raccolta e scambio di letture sita nel Parco Marco Vannini a Cerenova.

I primi due sciami sono stati recuperati martedì, l’ultimo questo pomeriggio.

Purtroppo nonostante i fori fossero stati sigillati qualcuno ha pensato bene di riaprirli ed ecco che una nuova famiglia di api ha pensato bene di sfruttare questi allegri e colorati cubi di legno come un condominio di nuova costruzione fatto apposta per loro.

Questo perché l’entrata circolare che dovrebbe in teoria fungere da maniglia per aprire l’anta è in pratica una porta perfetta per un nido artificiale che permette alle api di entrare, sorvegliare l’entrata (sigillandola all’occorrenza con i propri corpi) e rimanere riparate e protette mentre costruiscono il favo in cera per la colonia.

Ciononostante il calore e la meraviglia che hanno accompagnato questi interventi di recupero, donati dalla presenza di numerosi bambini curiosi che affollavano l’area giochi oltre l’area transennata di sicurezza, hanno reso le ore di lavoro speciali e più leggere.

Adesso speriamo solo che queste case vacanze per le nostre piccole amiche volanti restino chiuse per un po’, almeno fino alla fine della stagione di villeggiatura…”

Guardie Ecozoofile FareAmbiente Cerveteri