Alunni disabili, "alla riapertura delle scuole gli assistenti non ci saranno" - Terzo Binario News

“Alla riapertura delle scuole, lunedì 14 settembre, gli assistenti agli alunni disabili (AEC) non ci saranno”. Così il Comitato romano degli assistenti educativi culturali.

“Non lavoriamo e non percepiamo stipendi da sei mesi e centinaia di lavoratrici e lavoratori stanno ancora aspettando la cassa integrazione di maggio. Abbiamo perso ogni contatto con le bambine e i bambini che seguiamo, che sono rimasti senza alcun servizio dall’inizio del lockdown perché per loro Comune, Municipi e scuole non hanno mai attivato alcun servizio alternativo o alcuna forma di didattica a distanza”.

“Ad oggi, non abbiamo ricevuto alcuna informazione certa sulle modalità con cui dovremmo riprendere il lavoro e nessuna comunicazione chiara in merito a misure e dispositivi di sicurezza. I Municipi, inoltre, stanno effettuando tagli lineari delle ore di assistenza dei bambini e delle bambine, mentre molte scuole pretendono da noi prestazioni improprie e illegali, come occuparci di bambini non assegnatici dal Municipio”.

“In queste condizioni, ci rifiutiamo di andare al macello. Un anno e mezzo fa abbiamo depositato una Delibera di Iniziativa Popolare per l’internalizzazione del servizio e degli operatori da parte del Comune”.

“La Delibera Popolare è stata sottoscritta da più di 12.000 cittadine e cittadini e ha ricevuto il sostegno all’unanimità da parte di sei Consigli Municipali, sia a guida 5 Stelle, sia di centrosinistra. Il Presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De Vito, porterà la Delibera Popolare al voto dell’aula entro la fine del mese”.

“Visto che la Commissione di Garanzia ha vietato lo sciopero che avevamo convocato, per far sentire la nostra voce, per chiedere certezze sul nostro futuro immediato, per non esporre noi e i bambini ad alcun pericolo, abbiamo promosso per lunedì 14 un’assemblea sindacale per

l’intera mattinata, con appuntamento alle 9.30 in Viale Manzoni n. 16, di fronte all’Assessorato alla Scuola. Ed è solo l’inizio”.