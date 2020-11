Altro 5 al SuperEnalotto: oltre 20mila euro vinti a Mentana - Terzo Binario News

Lazio ancora a segno con il SuperEnalotto. Nell’ultimo concorso di ottobre, sabato 31, a Mentana è stato centrato un 5 da 20.299,13 euro. La vincita è stata registrata presso il Bar Tabacchi Navarra di via Giovanni Amendola 43/A.

Non si ferma, nel frattempo, la caccia al “6”, che per il prossimo concorso metterà in palio 59,5 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre nel Lazio, riferisce Agipronews, manca dal 2012 quando furono realizzati due “6”, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.