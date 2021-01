Altri open day al liceo Pertini di Ladispoli - Terzo Binario News

Dopo la presentazione avvenuta online lo scorso 19 dicembre, si svolgeranno a breve altri due Open Day del Liceo “Sandro Pertini” di Ladispoli.

Gli appuntamenti sono previsti per il 9 e 16 gennaio dalle 9,00 alle 13,00, con orari diversi a seconda degli indirizzi di studio. Sabato 9 gennaio, dalle 9,00 alle 10,00 sarà attiva l’aula virtuale del Liceo Linguistico, dalle 10,30 alle 11,30 sarà il turno dello Scientifico, mentre alle 12 comincerà la presentazione del Classico.

Stessi orari, ma ordine diverso il 16 gennaio: l’esordio sarà affidato al Classico, per proseguire poi con il Linguistico e, in conclusione, lo Scientifico. In ottemperanza alle norme sul distanziamento imposte dalla pandemia, gli incontri si svolgeranno sulla piattaforma Jitsi.

L’intervento introduttivo sarà affidato al Dirigente Scolastico Prof.ssa Fabia Baldi, che presenterà, insieme a docenti e studenti, l’offerta formativa della scuola.

Tutte le informazioni, anche quelle relative ai link delle stanze virtuali, sono rinvenibili su un sito internet dedicato: https://sites.google.com/view/pertiniorienta.

Sul canale YouTube del Liceo è, inoltre, disponibile il video che sostituisce il classico giro della scuola che genitori e ragazzi fanno in occasione dell’Open Day. È raggiungibile dalla pagina iniziale del sito della scuola (www.liceopertiniladispoli.edu.it) oppure dal link https://www.youtube.com/watch?v=6Exn-YATw0Q.

Ma le attività di orientamento in entrata del liceo “Sandro Pertini” non si esauriscono con gli Open Day: nella settimana che si apre lunedì 11 gennaio è in programma un nuovo ciclo di sportelli didattici disciplinari, che consistono in un incontro con i docenti di diverse materie. I ragazzi potranno seguire lezioni simulate e attività didattiche, per farsi un’idea più concreta dei metodi di insegnamento e i contenuti delle materie degli indirizzi offerti dal Liceo.

Gli incontri si svolgeranno in modalità remota (e sincrona, “in diretta”) su piattaforma Jitsi. I genitori dei ragazzi che attualmente frequentano la terza media potranno iscrivere i loro figli scrivendo un’email all’indirizzo orientamento@liceopertiniladispoli.edu.it, specificando il corso scelto, il giorno di svolgimento e il nome del docente. In risposta alla loro email riceveranno il link per accedere all’incontro online. Le iscrizioni sono aperte fino al giorno prima della data prevista per lo sportello. Ed ecco il calendario degli incontri previsti:

Lunedì 11 gennaio

Ore 14.45-15.45

Prof.ssa Pamela Marano – Matematica e fisica

Ore 15.50-16.50

Prof.ssa Alexandra Recchi – Scienze

Martedì 12 gennaio

Ore 14.45-15.45

Prof.ssa Sabrina Russo – Latino per il Liceo scientifico

Ore 15.50-16.50

Prof.ssa Tina Coppola – Latino e greco per il Liceo Classico

Mercoledì 13 gennaio

Ore 14.45-15.45

Prof. Giovanni Piazza – Lingua e Letteratura Inglese

Ore 15.50-16.50

Prof.ssa Marika Baorto – Lingua e Letteratura Spagnola

Giovedì 14 gennaio

Ore 14.45-15.45

Prof.ssa Pamela Marano – Matematica e fisica

Ore 15.50-16.50

Prof.ssa Alexandra Recchi – Scienze

Venerdì 15 gennaio

Ore 14.45-15.45

Prof. Giovanni Piazza – Lingua e Letteratura Inglese

Ore 15.50-16.50

Prof.ssa Alice Salvatori – Lingua e Letteratura Francese

Per ulteriori informazioni, si consiglia di visitare il sito

https://sites.google.com/view/pertiniorienta/home/orientamento-in-entrata?authuser=1