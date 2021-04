Altri cinque cestini per deiezioni canine a Manziana - Terzo Binario News

“Da qualche giorno sono stati installati altri 5 cestini per la raccolta delle deiezioni canine.

Salgono quindi a 21 i punti di raccolta presenti sul territorio, tra questi è stato nuovamente inserito un carrellato blu all’ingresso del bosco di Macchia Grande che sarà rimosso qualora dovesse diventare una mini discarica a cielo aperto, come purtroppo già accaduto in passato.

Ribadiamo che i cestini devono essere UTILIZZATI PER IL SOLO CONFERIMENTO DELLE DEIEZIONI CANINE e che, come indicato all’art. 27 del regolamento comunale per la detenzione e tutela degli animali, approvato con deliberazione di Consiglio n. 9 del 26.03.2013, “Gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all’asportazione delle deiezioni preferibilmente rendendoli ben visibili sul guinzaglio per un più facile controllo. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.

Non è ammesso lasciar defecare i cani nel raggio di metri ottanta dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini, nonché vicino a qualsiasi ingresso pedonale o carrabile pubblico o privato.” Queste nel dettaglio le localizzazioni dei cestini.

MANZIANA:– Via del Ponte (ingresso giardini)– Vicinato– Largo Fara- Via Silvestrelli– Piazza Tittoni– Piazza Po– Piazza Vittorio Veneto– Stazione ferroviaria– Piazza Mattiolo– Via Roma (angolo Via Anguillara)– Via Strada Croce– Via Roma (vicino fermata Cotral Carabinieri)- Incrocio Via Stigliano/Via caduti di Nassyria– Via dei Platani 21- ingresso del bosco- Via dei Platani (incrocio Via Po).

QUADRONI:– Piazza Sciarra– Piazzetta Via Latina– Via Poggio della Torre– Via degli Scaloni (parco)- Via degli Scaloni 11