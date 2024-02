Altri 50mila euro per le strade di Santa Marinella • Terzo Binario News

Prosegue l’opera di sistemazione ,rifacimento e messa in sicurezza della viabilità di Santa Marinella.

Dopo i numerosissimi interventi eseguiti negli anni precedenti ieri la giunta municipale con una apposita delibera ha stanziato, ulteriori, 50 mila euro complessivi, per appaltare, nell’immediato altri importanti interventi.

Ad avere la priorità saranno, questa volta – assicurano il sindaco Pietro Tidei e l’assessore Andrea Amanati – esattamente come era stato richiesto anche da molti abitanti, alcune zone periferiche o dell’immediato entroterra di Santa Marinella.

“Nel territorio comunale esistono oltre 100 chilometri di rete viaria, piccole o grandi arterie o traverse interne che in passato, per moltissimo tempo non avevamo mai subito opere di messa in sicurezza e manutenzione.

Un problema – afferma il sindaco Tidei – al quale come detto , si era subito cercato di dare importanti risposte con il rifacimento già eseguito di numerosi tratti della via Aurelia, di lungomare Marconi, di molte strade dei quartieri Capolinaro, Maiorca, Fiori e a Santa Severa”.

Intenzione dell’amministrazione comunale al fine del mantenimento del decoro e della sicurezza stradale urbana, utilizzare ora un accordo quadro per garantire ulteriori opere di manutenzione ordinaria delle strade, appaltando gli interventi ad una ditta specializzata del settore. L’impresa dovrà garantire, sia interventi di urgenza, che lavori programmati agendo nelle aree dove la viabilità appare più compromessa. Gli interventi di manutenzione d’emergenza dovranno essere eseguiti entro un brevissimo lasso di tempo dalla comunicazione, con priorità assoluta, onde limitare d’ora in poi al massimo i disagi per gli automobilisti. Le strade interessate da interventi programmati sono :via Belvedere , via della Selciata, via Ancelle della Visitazione via Poggio Bellavista strada tre Cancelli, via San Michele.