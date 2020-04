Altre due guarigioni a Oriolo - Terzo Binario News

“Nella serata di ieri l’ASL ha comunicato, dopo la refertazione negativa di due controtamponi consecutivi, la completa guarigione di un’altra persona che conclude così il suo percorso clinico.

Prosegue inoltre il percorso di negativizzazione di gran parte delle altre persone positive, su cui confidiamo nel corso dei prossimi giorni di poter annunciare ulteriori guarigioni. Il nostro affetto va ai due ultimi casi che stanno proseguendo il periodo di quarantena.

Ci teniamo a ringraziare tutte le persone che hanno o stanno affrontando questa prova per la serietà dimostrata.

Ricordiamo inoltre che prosegue il progetto Oriolo Solidale per sostenere le famiglie in difficoltà ed è aperto con scadenza al 15 maggio il bando per il 2020 per il sostegno alla locazione.

Emanuele Rallo