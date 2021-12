Altra fuga di gas a Civitavecchia: evacuati due stabili a San Liborio - Terzo Binario News

Altra fuga di gas in Civitavecchia. Questa mattina i Vigili del fuoco della caserma Bonifazi, dalle ore 07.50 sono intervenuti in via Castagnola zona San Liborio.

Arrivati sul posto i Vvf, con l’ausilio della strumentazione hanno constatato il volume di gas e deciso di fare evacuare immediatamente gli stabili in indirizzo al civico 2 e 4 di via Castagnola.

Sul posto è arrivato anche il nucleo NBCR per verifiche più mirate e il personale Italgas.

I Vigili del fuoco insieme alla polizia stanno accompagnando i residenti a prendere generi di prima necessità negli appartamenti coinvolti. Sul posto anche il Sindaco.