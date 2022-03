Alto Impatto della Polizia, nei guai un bar del Portuense - Terzo Binario News

Sigilli e multa per l’esercizio, agenti in azione anche al Casilino

Importante operazione ad alto impatto nella zona San Paolo è stata effettuata da parte degli agenti della Polizia di Stato dell’XI Distretto San Paolo con l’ausilio di 4 unità del Reparto Prevenzione Crimine. Massima attenzione alla “Sicurezza Urbana” della zona con la verifica e il controllo di persone irregolari, lotta all’abusivismo, impegno nella prevenzione e repressione dei fenomeni di spaccio di droga e con controlli amministrativi nei riguardi dei numerosi esercizi.

L’obiettivo specifico del servizio è stato quello di intensificare il controllo del territorio di quell’area per fronteggiare situazioni di degrado urbano che possano inficiare il senso di sicurezza della cittadinanza. Focalizzata l’attenzione su obiettivi precisi, già evidenziati e monitorati nel corso dei numerosi servizi ordinari e straordinari di controllo del territorio, finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, alla verifica della presenza di cittadini stranieri inadempienti alla normativa sull’immigrazione e ai controlli amministrativi degli esercizi commerciali e delle strutture ricettive.

Al termine dell’attività sono state 116 le persone controllate, 57 veicoli fermati, 3 locali controllati per il rispetto della normativa anticovid.

Infine durante un controllo all’interno di un bar in via Portuense gli agenti hanno verificato che, nonostante l’ordinanza del Sindaco che vieta l’utilizzo delle slot machine in determinati orari, il gestore continuava a tenere aperta la sala giochi con persone all’interno intente a giocare. Inoltre non veniva rispettata la normativa per la prevenzione del covid in quanto nessuno era addetto al controllo degli avventori circa il possesso o meno del “green pass”. Per queste ragioni sono state contestate 5 sanzioni amministrative per un totale di 1850 euro ed è stata disposta la chiusura del locale per 5 giorni.

Proseguono senza sosta i controlli da parte degli agenti del VI Distretto Casilino, nelle zone di competenza, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e delle Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Nel corso dell’attività sono stati eseguiti dei controlli amministrativi presso alcuni esercizi commerciali di zona. In una sala slot in via Americo Aspertini gli agenti hanno contestato la mancata osservanza dell’ordinanza sindacale riguardo gli orari di spegnimento dei dispositivi di gioco con vincita in denaro comminando una sanzione amministrativa di 150 euro. In un bar di via San Biagio Platani invece, i poliziotti hanno riscontrato ben 2 violazioni: una per la mancata esposizione del titolo abilitativo della predetta attività e poi per una serie di violazioni amministrative del T.U. e del T.U.L.P.S. con una sanzione amministrativa totale di 616 euro.

Nel quartiere Tor Bella Monaca sono stati effettuati una serie di controlli di Polizia Giudiziaria che hanno portato all’arresto di 2 persone per reati inerenti agli stupefacenti; 2 perquisizioni personali; 2 sequestri penali di droga e denaro (1,5 grammi di crack, 3,5 grammi di cocaina, 2,8 grammi di eroina e385 euro ); 1 sequestro preventivo di 4030 euro nei confronti di un cittadino italiano con precedenti di Polizia e 2 persone segnalate alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti.

Effettuati 10 posti di controllo con l’identificazione di 143 persone e il controllo di 88 veicoli a seguito dei quali veniva indagato, in stato di libertà, un cittadino italiano per sostituzione di persona poiché forniva false generalità.

3 i verbali contestati agli automobilisti controllati per un importo complessivo di 5229 euro.

I poliziotti hanno inoltre svolto dei controlli antirapina nei confronti di obiettivi sensibili come farmacie, supermercati, stazioni di servizio proprio per scongiurare malintenzionati ad azioni delittuose. Infine durante i controlli a persone sottoposte agli arresti domiciliari una di queste, risultata assente, è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per evasione.