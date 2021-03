"Alte cariche della Lega in soccorso di Grando dopo le lamentele dei cittadini" - Terzo Binario News

Intervento di Ladispoli nel Cuore, Movimento Civico Ladispoli Città e Ladispoli Al Centro

“In meno di 24 ore, a Ladispoli sembra essere ripartita la macchina infernale a trazione grandiana: quella che ormai troppo spesso si manovra nella realtà virtuale dei social e dei commenti di parte.

Stiamo assistendo ad un altro colpo di coda della maggioranza che tenta ancora di ricompattarsi, mentre si continuano a spostare le pedine da un partito all’altro, spesso tradendo anche le promesse elettorali. Qualunque cosa è lecita, pur di dimostrare alla città di avere ancora i consensi necessari a tirare avanti.

Assistiamo a scenette davvero incredibili: in rete si scomodano a commentare perfino utenti che non vivono a Ladispoli pur di difendere l’ operato del sindaco. Per non parlare di alcuni consiglieri di maggioranza che, pur di spalleggiare il loro paladino, si coprono di ridicolo, con tanto di commenti in privato, conditi di storie che cambiano a seconda dell’interlocutore.

Fuori dal virtuale, appare invece evidente la difficoltà del Sindaco Grando, che ha dimostrato di non saper fare una mossa sensata, soprattutto in termini di assunzione della responsabilità cittadina durante l’emergenza covid. Così arrivano gli interventi a tempi alterni di personaggi legati al mondo della Lega, a dimostrazione di un appoggio disorganico perfino dal partito di maggioranza relativa (rispetto ai numeri del consiglio).

Anche Salvini ha più volte rimandato le sue visite a Ladispoli, che sembrava essergli piuttosto cara nella roboante fase post elettorale, per poi finire ai margini della promozione territoriale del partito rimasto a traino nordista, la cui linea Grando, nell’hinterland della “Roma ladrona”, ha deciso di sposare.

E allora eccoci alle sparute visite di palazzo condite con l’aggettivo “istituzionali”, i cui contenuti restano ignoti alla città se non per foto da spammare sui social. Lo scorso venerdì, è stato il turno dell’onorevole Zicchieri, lo stesso che nel marzo 2020 aveva proposto in Parlamento di testare il famigerato Avigan per combattere il Covid19 e, ancora, solo un paio di settimane fa, di chiudere tutte le scuole.

La città sarebbe interessata a sapere quali provvedimenti istituzionali siano stati discussi e quali benefici prospettati per Ladispoli piuttosto che vedere foto di una schiera di amministratori tra gli scranni dell’aula Ceraolo. Anche perché l’assunto non pare cambiare: qualunque cosa decida di fare la Regione (guidata dal nemico rosso Zingaretti), Ladispoli viola le imposizioni e fa l’esatto contrario.

Ci si chiede quindi se le alte cariche della Lega arrivino a soccorso del sindaco che, probabilmente, non sapeva dove mettere le mani dopo le numerose critiche per la non-gestione dell’emergenza sanitaria. Stavolta davvero tante e troppo evidenti per poter essere cassate con il solito silenzio assordante. Soprattutto perché sono stati i cittadini, più che i politici, a denunciare l’assenza di controlli nella nostra città.

Quindi: più cittadini scontenti, meno voti alle prossime elezioni a favore del sindaco, per semplificare all’osso. Se la Regione, come sembra, deciderà per “l’arancione”, il sindaco di Ladispoli anticipa Zingaretti dando disposizioni che neanche in zona rossa aveva imposto. Se la Regione decide di far tornare i bimbi a scuola come momento necessario di socialità e condivisione, il sindaco vieta ciò che a questo provvedimento si lega come fondamentale completamento e chiude i parchi ed i giochi per i bambini.

Quegli stessi parchi giochi che pochissime settimane prima ci si affrettata a inaugurare con inviti a partecipare numerosi da parte degli stessi amministratori per poter farsi fotografare giustamente con una nutrita folla di presenti.

Poi è accaduto curiosamente anche che pochi giorni dopo l’inaugurazione venisse chiusa una scuola primaria per focolai di Covid, ma magari si sarà trattato di una semplice coincidenza Quello che appare come una “scelta necessaria”, fomentando i sostenitori e accalappiando, sul momento, qualche genitore indeciso, si rivela una mera azione tardiva, mossa dalla politica di chi riflette solo le azioni del partito che rappresenta.

Una vera sconfitta, su tutti i fronti. Perché lo stiamo facendo notare? Perché, seppur controproducente in questo momento, stiamo cercando di farvi riflettere su quello che accade a Ladispoli e che si protrae da troppo tempo. Mettere in mezzo la città, i cittadini e persino i bambini, la riteniamo un’azione così bassa che dobbiamo sforzarci a tenerci lucidi, in mezzo alla nebbia (o al fango) in cui spesso ci vogliono relegare, pur di nasconderci la verità.

Siamo ancora convinti che molto si poteva fare, prima di ritrovarci con 400 contagiati ed una probabile zona rossa che durerà ancora per settimane e che solo attraverso un rapporto di confronto costante con la città si possa arrivare a maturare scelte comprensibili.

Passaggio che, attualmente, a Ladispoli non ci è dato ottenere”.

Ass.ne Ladispoli nel Cuore – Movimento Civico Ladispoli Città – Ass.ne Ladispoli Al Centro