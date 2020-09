Altamura 'scalda' il Borgo San Martino: "Con questa squadra si può sognare" - Terzo Binario News

Saltata l’amichevole per la pioggia, giovedì prossimo il Borgo San Martino affronterà la DM 84. Le prove per l’inizio ufficiale il mister Bernardini le comincerà a fare nella sgambatura di giovedì in cui avrà un quadro più completo dei ragazzi.

Tra i volti nuovi del BSM c’è quello di Alessio Altamura, difensore dalle grandi doti tecniche, reduce da un torneo importante con il Cerveteri.

” Il progetto del Borgo mi piace, sono rimasto entusiasta e quindi ho deciso di scendere di categoria perché ritengo che ci siano i presupposti per ritornarci – dice il difensore – è un bel gruppo, una squadra conl caratteristiche per stare in alto in un girone molto competitivo”.

“Non siamo inferiori a nessuno, possiamo fare molto bene e io sarà a disposizione dell’allenatore. Ho molta fiducia in tutti, spero di essere il primo a ripagare la dirigenza. Personalmente spero di migliorarmi, c’è sempre da imparare – continua il giallonero – darò il massimo”.