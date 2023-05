Alluvione in Emilia Romagna, Califano (Pd Lazio): “Dramma di tutti, Governo non perda tempo” • Terzo Binario News

“Il mio pensiero va ai cittadini dell’Emilia Romagna colpiti in queste ore da una pesantissima alluvione.

Dobbiamo ripensare il ‘sistema Paese’. Siamo un territorio fragile, non nuovo a questo tipo di eventi frutto purtroppo di cambiamenti climatici sempre più drammatici.

Abbiamo una grande occasione da non farci sfuggire. Con i fondi del Pnrr possiamo intervenire, prevenire e attenuare questo tipo di emergenze.

Nel Lazio ci sono centinaia di progetti già pronti. Così come in tutta Italia. Il Governo non perda tempo”.

A dichiararlo è la Consigliera Regionale del Lazio Michela Califano