Alluvione a Santa Marinella, oggi la celebrazione e il ricordo • Terzo Binario News

Il 2 ottobre 1981 la cittadina venne sommersa dall’acqua con sei vittime

Commozione e silenzio, rotto solo dalle parole di rito e dalla preghiera di Don Salvatore Rizzo, oggi alla cerimonia di commemorazione delle vittime del 2 ottobre 1981.

Una data indimenticabile per i cittadini di Santa Marinella.

La data dell’alluvione, che quella terribile mattinata, ha causato sei morti e danni ingenti a case e attività.

Oggi l’Amministrazione Comunale, rappresentata dal vicesindaco Roberta Gaetani, dai consiglieri e dagli assessori, ha voluto deporre una corona d’allora al monumento in ricordo di quell’infausto giorno. Presenti i familiari delle vittime, le Autorità militari, le associazioni di volontariato.

A Santa Marinella, quel venerdì di 42 anni fa, si scaricò un quantitativo di acqua incredibile, calcolato oltre i 120 millimetri, pioggia che solitamente cade in un intero mese autunnale. Esondarono i fossi e le strade si trasformarono in autentici fiumi di fango. Tanti gli automezzi, le vetture ma anche mezzi pesanti, che trascinati dall’acqua finirono in mare. E chi dimentica la betoniera, che restò per anni semi immersa nell’acqua al Fosso del Marangone, come un monumento alla memoria. Terribile il bilancio delle vittime, che proiettò Santa Marinella in una dimensione fino a quel momento sconosciuta ed assolutamente imprevedibile.

Furono sei le persone che persero la vita a causa di quell’alluvione, che trovò il territorio assolutamente impreparato. A quei tempi non esisteva la Protezione Civile e non venivano diramati i bollettini meteo d’allarme. Non solo, saltarono completamente le linee telefoniche e i salvataggi risultarono ancora più difficili. Ingenti i danni all’economia della città, con alcune aziende commerciali e artigianali, che andarono completamente distrutte.