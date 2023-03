Allumiere verso il Concorso internazionale per Marce: nel weekend masterclass e concerto • Terzo Binario News

In collina si comincia a respirare … musica, in vista del VII Concorso Internazionale di Composizione per Marce “Città di Allumiere, promosso dall’Associazione “Amici della Musica” in collaborazione col Comune e la Scomegna Edizioni Musicali, col sostegno della Fondazione Ca.Ri.Civ. e della Regione Lazio.

Il concorso è stato istituito al fine di valorizzare quel patrimonio musicale tipicamente bandistico che è la marcia. La serata finale si terrà sabato 17 Giugno, alla sala nobile del Palazzo della Reverenda camera Apostolica.

Nell’ultima edizione hanno partecipato 91 compositori di 11 nazionalità diverse. Il concorso, biennale, è nato nel 2011. È aperto a tutti i compositori di qualsiasi età e provenienza. La giuria – quest’anno, formata dai Maestri Marco Somadossi, Leonardo LaSerra Ingrosso e Kevin Houben – si riunirà ad Allumiere questo weekend del 4 e 5 marzo per scegliere, tra tutte le marce arrivate, le 10 finaliste che parteciperanno alla serata conclusiva in cui si decreteranno i vincitori delle due distinte categorie: marce da concerto e marce da parata.

Con l’occasione della presenza ad Allumiere dei prestigiosi giurati è stata organizzata una masterclass per il complesso strumentale, tenuta dai Maestri Somadossi e Houben. Tale opportunità è una vera palestra di musica ad altissimo livello per i ragazzi della banda allumierasca, una occasione unica per studiare con maestri di levatura internazionale.

Domenica 5 marzo si chiuderà questa prima fase del Concorso con il Concerto conclusivo della Masterclass.

Gli Amici della Musica nascono nel 1973. Quest’anno cade il loro cinquantesimo anniversario. La banda, fondata e diretta i primi trent’anni dal Maestro Umberto Profumo, ancora direttore artistico del sodalizio, si è subito cominciata ad affermarsi in tutta Italia con tournée e concerti assai apprezzati.

Dagli anni duemila, guidata dal grande Maestro Rossano Cardinali (amato da tutti e prematuramente scomparso), l’associazione stringe gemellaggi con Austria, Germania e Spagna, facendosi promotrice di scambi musicali. Nel 2002 sfila al Columbus Day a New York, in rappresentanza dell’Italia, nel 2003 apre la sfilata dell’Oktober fest di Monaco, a cui parteciperà altre due volte.

Innumerevoli i grandi concerti eseguiti nel corso degli anni successivi, fino ad arrivare al 2011 con la prima edizione del Concorso Internazionale. Dopo la scomparsa del Maestro Cardinali e la fine del Covid, l’associazione ha ripreso a perseguire le sue finalità e procede sicura verso futuri traguardi, sotto la presidenza di Stefania Cammilletti che dice: “Tengo molto a questi ragazzi, ho preso in mano la grossa eredità lasciatami da Rossano. Desidero onorarlo”.