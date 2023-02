Allumiere, Schlein a valanga • Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo:

“Appena chiusa la votazione per le primarie interne del Circolo PD Allumiere. Il risultato è stato molto chiaro: 86% a favore della mozione Schlein e 14% per Bonaccini, nessuna preferenza per Cuperlo e De Micheli. Un segno che la proposta congressuale di Elly Schlein di rinnovamento e di discontinuità è ciò di cui gli iscritti sentivano la necessità. “Ci sono momenti in cui è importante e doveroso fare una riflessione condivisa, partendo proprio dagli errori commessi, senza perdere comunque l’ottimismo, la fiducia e la speranza di costruire un nuovo PD”, queste le parole del Segretario Aldo Frezza. “Parte da noi”, proseguono dal gruppo PD di Allumiere, “un noi che è inclusivo, perché ci auguriamo che si aggiungeranno tante e tanti altri alle primarie aperte del 26 febbraio. Un noi che apre ad un percorso collettivo plurale, che porti un contributo alla ricostruzione di un nuovo Partito democratico di cui tanti e tante sentiamo il bisogno. È un’occasione per ritrovare il senso di un impegno comune: per questo motivo è fondamentale aprire le porte ai mondi che sono fuori e non si sono sentiti rappresentati. Una leadership femminista, con una visione intersezionale che combatte qualsiasi forma di discriminazione. Serve, insomma, il coraggio di cambiare insieme questo partito, e chiediamo aiuto alle compagne e compagni, alle amiche e agli amici che lo hanno abitato, animato, amato nonostante le difficoltà di questi anni. Per tutto questo invitiamo a prendere parte a questo processo, partecipando alle primarie aperte del 26 Febbraio”.

Circolo PD Allumiere