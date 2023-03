Allumiere scende in piazza per la Giornata Internazionale della Donna • Terzo Binario News

L’appuntamento di mercoledì 8 Marzo è rivolto a tutta la cittadinanza. Le iniziative sono state programmate e organizzate da “Se non ora, quando?” Allumiere, per sensibilizzare sul tema della parità di genere e in generale sul tema dei diritti.

“Quest’anno”, raccontano le volontarie di SNOQ Allumiere, “abbiamo deciso di tornare in piazza per celebrare questa importante data, coinvolgendo soprattutto bambine e bambini, ragazze e ragazzi sia attraverso il coinvolgimento delle scuole che delle associazioni operanti sul nostro territorio. “Se crescono le donne, cresce il paese”: è questo il messaggio che portiamo avanti, certe che solo attraverso questa consapevolezza è possibile proseguire verso un mondo più giusto. La giornata sarà dedicata al coraggio delle donne iraniane, perché quello che stanno vivendo deve essere ricordato e supportato anche e soprattutto dal Mondo occidentale. Alle 15.00 appuntamento presso il cortile delle scuole elementari per poi marciare insieme verso la piazza, urlando lo slogan “Donna, vita e libertà”. La piazza accoglierà invece un flash mob sulle note di musiche rappresentative del mondo femminista. E poi sarà dato spazio a letture, riflessioni e poesie. Abbiamo inoltre pensato di raccontare la nostra storia attraverso una mostra fotografica che sarà esposta all’androne del Palazzo Camerale da titolo “Storie di attivismo: 12 anni di Se Non Ora, Quando? Allumiere”, grazie alla collaborazione dell’Associazione Fotografica Click. Sarà davvero una giornata di comunità. Intorno alle 18.00 ci sposteremo poi al Centro Anziani, dove sarà presentato un docufilm sul tema, in collaborazione con ANPI Allumiere. Ringraziamo l’amministrazione comunale, nella persona della delegata Alessia Brancaleoni, che ha scelto di condividere con noi questo percorso, insieme agli uffici di riferimento, un team al femminile, Maura Maffei, Flavia Verbo e Marina Bentivoglio. Sono molte le associazioni che hanno accolto il nostro invito a collaborare: Amici della musica, APA, Dance World, New Dance Evolution Center, Click, Il Ponte, ANPI, Centro Anziani: a tutti va un grazie enorme.

La delegata alle Pari Opportunità Alessia Brancaleoni aggiunge come le iniziative proposte in questi due giorni, previste per mercoledì 8 marzo e sabato 11 marzo, hanno l‘obiettivo di mantenere viva la memoria del passato, ma vogliono accendere la speranza per le donne che ancora oggi non vedono riconosciuti i propri diritti e la propria libertà. “La Giornata internazionale della Donna”, afferma la delegata, “porta con sé un significato forte di cambiamento che ha avuto inizio dalle donne del passato, scardinando i ruoli imposti, e soprattutto prosegue con le donne di oggi che nel concreto realizzano le pari opportunità, rinnovando la società”. “Il filo rosso del programma scelto mette insieme il maggior numero di voci”, conclude la delegata, “l’amministrazione comunale, il movimento Se non ora, quando?, tutte le associazioni del territorio, le scuole di primo e secondo grado, con la finalità di riflettere sul concetto che le donne del passato, del presente e del futuro sono il centro del cambiamento”.