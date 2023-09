Allumiere ricorda il parà Fabio Taranta • Terzo Binario News

Omaggio al capitano della Folgore scomparso nel 2009

Ad Allumiere domani si ricorda Fabio Taranta, paracadutista capitano della Folgore in servizio al 186mo di Siena e originario del paese collinare, scomparso il 3 settembre 2009 nella zona lancio di Molin Bianco presso Arezzo, in seguito a un incidente avvenuto in seguito a un aviolancio con il paracadute e successivo atterraggio.

Il Comune allumierasco ha organizzato una mattinata di cerimonie in ricordo di Taranta che comincia alle 10 con la Messa solenne in suffragio nella parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo.

Alle 11 la presentazione e a seguire il raggruppamento sportivo della Folgore effettuerà un lancio con paracadute in ricordo del collega. Alle 11.45 invece l’appuntamento è in piazza della Repubblica dove si raduneranno autorità civili e militari per il saluto istituzionale.