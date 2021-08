Allumiere prova a "compensare" il Palio con una settimana di eventi - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Allumiere non vuole far sentire troppo la mancanza del Palio e delle tante iniziative organizzate tradizionalmente dalle contrade come corollario della manifestazione e quindi l’amministrazione comunale, in particolare l’assessorato alla cultura di Brunella Franceschini, la Pubblica Istruzione con l’assessora Tiziana Cimaroli e le associazioni locali si stanno impegnando per confezionare un nutrito calendario in questo scorcio di fine estate.

Archiviata la mostra artistica la Ferrata, è ora la volta di un paio di appuntamenti con lo spettacolo. Si comincia mercoledì 25 agosto, in piazza della Repubblica, con l’anteprima del saggio spettacolo “Dance World”, che prevede un estratto coreografico dal titolo “Mille Maschere – Uno nessuno centomila” danzato dalla DW Company, inizio alle 21.30. E’ importante la prenotazione ai numeri 3402449192, 3297156003, 3206039116.

La sera successiva, il 26, stessa ora, sempre la piazza principale del paese ospiterà la banda degli “Amici della musica per un concerto omaggio al Maestro Ennio Morricone. Saranno eseguiti brani famosi e splendidi da colonne sonore di film come Nuovo Cinema Paradiso, The Mission, The Untouchables, Giù la testa e altri estratti da movie tracks. Prenotazioni al n. 342 802 0544.

Per finire il 27 agosto si inaugura la mostra fotografica per la serie IncontrArte. Si tiene a Palazzo Camerale a partire dalle 18. E ci sarà la performance degli “AcroKiss”. L’esposizione “Suggestioni di un territorio” durerà fino all’8 settembre con orario 10-13 durante la settimana e nel week end 18-22. Espongono i fotografi Pietro De Angelis, Enrico Ingle, Violetta Menichini, Franco Pierini, Angelo Bonarelli, Giovanni Canu. Le prenotazioni vanno fatte alla mail museo@comune.allumiere.rm.it o al n. 0766967793.