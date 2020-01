Allumiere premia i suoi ragazzi con le borse di studio e riconoscimenti sportivi - Terzo Binario News

Altra giornata ricca di emozioni dopo la “Festa dell’albero” a cura del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, nel pomeriggio si è svolta una cerimonia che ha visto premiati cinque giovani di Allumiere.

Alla presenza, tra gli altri, del sindaco Antonio Pasquini, del Dirigente Scolastico, Laura Somma, del Presidente della Commissione Cultura, Enrico Fracassa e del consigliere di minoranza Alessio Sgriscia (Fratelli d’Italia), l’assessore alla Pubblica Istruzione, Tiziana Cimaroli, ha assegnato le borse di studio ai quattro ragazzi che, nell’anno scolastico 2018/2019, si sono distinti per meriti didattici, riportando una votazione conclusiva di 10/10 e 10 e lode.

Si tratta degli ex alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Tolfa (plesso Allumiere) Andrea Annibali, Lavinia Pinciarelli, Corinne Sestili e Diletta Sestili, attuali allievi dei licei Guglielmotti e Galilei.

A premiare invece Gianluca Trotti, neo campione italiano di Wako Pro, è stato invece il delegato allo sport Gabriele Volpi, il quale ha assegnato una targa al giovane e promettente ventunenne, che presto sarà impegnato nei campionati europei.

“Abbiamo voluto mettere insieme queste premiazioni – ha sottolineato il sindaco Pasquini – perché per avere successo sia a scuola che nello sport serve un comune denominatore: lo spirito di sacrificio, la capacità di andare avanti senza mai fermarsi alle prime difficoltà. Siamo orgogliosi dei nostri giovani e di come nella nostra comunità funzioni il connubio tra istituzioni, scuola e famiglia”.

L’assessore alla Pubblica Istruzione, Tiziana Cimaroli: “Questi ragazzi sono eccezionali non solo dal punto di vista didattico, ma anche e soprattutto sul piano umano. In questo percorso, sono stati per noi docenti motivo di orgoglio e di grandi soddisfazioni. Grazie per tutto quello che ci avete dato in questi anni e grazie per come state rappresentando il nostro istituto comprensivo”.

Il delegato allo Sport Gabriele Volpi: “Congratulazioni al giovane Gianluca Trotti, campione Italiano Wako Pro”. Gianluca e’ un esempio per tutti i ragazzi e dimostra una volta di che impegno e sacrifici portano a grandi risultati. Un grande in bocca al lupo a Trotti per i prossimi appuntamenti che lo aspettano a breve: grazie campione per aver portato in alto il nostro paese. Come delegato allo Sport del Comune di Allumiere approfitto di questa occasione per ringraziare tutte le associazioni sportive per tutto quello che fanno per i nostri ragazzi, grazie di cuore a tutti”.