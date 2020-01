Allumiere, per la Befana festa religiosa e atletica - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

(foto di Luigi Maffei) Allumiere festeggia la Befana due volte. Il 5 gennaio in chiave sportiva, il 6 all’insegna del folklore, della tradizione e della religiosità.

Alle 10 del 5 gennaio, infatti, parte la terza edizione della Corsa dei Faggi, gara podistica di 10 km in 4 giri. Ritrovo alle 8 in piazza della Repubblica, alle 12 la premiazione. Durante tutta la giornata museo aperto con ingresso gratuito. L’evento è reso possibile grazie al Gruppo podistico Monti della Tolfa, il Comune di Allumiere, il Consiglio Regionale del Lazio, l’Università agraria di Allumiere, la Comunità montana Monti della Tolfa, Street Sport Festival Allumiere.

Il 6 Allumiere sarà protagonista della manifestazione “Viva la Befana” che da 35 anni anima via della Conciliazione a Roma. Il giorno dell’Epifania, infatti, saranno i figuranti allumieraschi che guideranno il corteo che confluirà in piazza San pietro per assistere all’Angelus. E saranno i Re Magi, impersonati da tre allumieraschi, che consegneranno simbolici doni a papa Francesco. I tre doni che saranno benedetti in occasione della messa del 5 gennaio. Si tratta di una manifestazione conosciuta anche all’estero che ha enorme rilevanza di pubblico e grande eco sui media nazionali e internazionali. L’organizzazione, ovvero l’associazione Europae Familia e il Comitato Serventi, quest’anno ha scelto la città di Allumiere per riaffermare e tramandare i valori dell’Epifania.

La gente del posto, ed anche del comprensorio, ha risposto con entusiasmo e partecipazione all’invito dell’amministrazione comunale e dell’associazione Eureka tanto da poter riempire almeno dodici pullman (più auto private) e portare Allumiere in primo piano in quella che è una vetrina d’eccezione. Ampia la presenza delle associazioni che, dopo settimane di febbrile lavoro, l’altro giorno, nell’aula consiliare hanno partecipato alla riunione conclusiva, in cui sono stati messi a punto gli ultimi dettagli. C’erano il sindaco, l’assessore alla Cultura e Pari Opportunità e la presidente dell’Associazione Eureka, alla presenza del Comitato organizzatore di “Serventi” volontari, coordinati dall’Associazione Europae Fami.li.a.

L’assessore Brunella Franceschini spiega: “Siamo quasi giunti al momento culminante, stiamo ultimando gli ultimi dettagli. Un’esperienza impegnativa, ma che ha coinvolto tutta la nostra comunità, tutte le associazioni e tutto il territorio”. “Ringraziamo tutte le associazioni che si sono messe in gioco – aggiunge il primo cittadino Antonio Pasquini -. In primis Eureka, per l’aiuto nella gestione e nell’organizzatore, le contrade partecipanti Buró, Ghetto, Nona, Sant’Antonio, l’Ass. Amici della Musica, Adamo, APA, Avis, Ass. Click, CRI AllumiereTolfa, Protezione Civile, Compagnia Teatrale Allumiere, GGP, New Dance Evolution Center, Centro Artistico Balletto, Volley Allumiere. A questo gruppo si sono uniti: la Proloco di Civitavecchia, l’Associazione Filarmonica di Civitavecchia, Il presepe vivente di Ladispoli, il gruppo rievocativo di Campagnatico. La Presidente dell’Associazione Eureka Silvia Sestili ribadisce: “Sarà una grande giornata per il nostro paese e per tutto il territorio, Allumiere protagonista di un evento straordinario, una vetrina d’eccellenza”. Pronti anche i doni per Sua Santità Papa Francesco, che domenica 5 saranno benedetti dal sacerdote della parrocchia di Allumiere, doni che esprimono simbolicamente la storia e la cultura della nostra comunità. “Tutti gli artigiani e artisti del territorio sono stati coinvolti per la realizzazione degli elementi artistici e decorativi – spiega il sindaco -, insomma tutti hanno avuto un ruolo importante. Ora aspettiamo solo il momento di mostrare la nostra Allumiere in tutta la sua bellezza”.