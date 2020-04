Allumiere, Pasqua insolita con il lancio dei colombi - Terzo Binario News

Quella di Allumiere, ai tempi del Corona virus, sarà una Pasqua insolita, ma al tempo stesso rispettosa della tradizione. Questa mattina, dopo la Messa delle 9.30, ci sarà infatti il lancio delle colombe, una iniziativa fortemente voluta dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, che rientra in un progetto più ampio di recupero di usi e costumi locali.

“Da tempo – spiega il sindaco, Antonio Pasquini – i ragazzi, in collaborazione con l’assessore alla pubblica istruzione, Tiziana Cimaroli, stavano preparando un ricco programma per i festeggiamenti pasquali, che poi purtroppo è andato in fumo per ovvi motivi. Però, quando hanno insistito sul lancio delle colombe, data l’importanza religiosa e simbolica del gesto, abbiamo deciso di accontentarli. Certo, non potranno essere presenti, però potranno assistere all’evento in diretta Facebook sulla pagina dell’amministrazione, fisicamente distanti ma uniti nello spirito e nella preghiera”

Alle 10.15 circa, l’allevatore Tommaso Bonamici (che in via eccezionale sostituirà il papà Alberto) lancerà dunque in aria quaranta colombe come messaggio di pace e speranza, mentre gli “Amici della Musica” di Rossano Cardinali trasmetteranno in filo diffusione vecchie registrazioni di alcuni brani del loro ricco repertorio.

La mattinata si concluderà poi con la deposizione dei fiori al Cimitero per onorare i defunti.