Allumiere, l’allevamento allo stato brado un esempio per il futuro • Terzo Binario News

E’ quanto è emerso dal convegno sulla razza maremmana che si è svolto nell’ambito della “Festa d’Autunno

L’allevamento intensivo, in particolare quello bovino, non è più sostenibile e l’impatto sull’ambiente, con consumo di risorse idriche ed emissione di gas serra, è diventato talmente elevato da far richiedere un drastico cambiamento. Se poi si aggiunge il consumo di carne pro-capite ormai esagerato e spesso di pessima qualità, si è di fronte ad un problema non solo ambientale ma anche salutare.

Questo, in sintesi, il succo del convegno che si è svolto sabato scorso ad Allumiere. Un incontro interessante, in cui la Dott.ssa Ines Innocentini, referente Educazione e Formazione di Slow Food Lazio, ha anche illustrato i due grandi progetti di Slow Food a livello internazionale: “ la salvaguardia dei prati stabili “ e del “benessere animale”. Elementi cardine dell’allevamento del futuro.

La Dott.ssa Failla ha illustrato invece gli ultimi studi fatti sulla razza bovina Maremmana, che hanno dimostrato, sfatando molte luoghi comuni, la qualità di questa carne, non solo dal punto di vista organolettico ma soprattutto da un punto di vista salutare. Ribadendo che le qualità salutari della carne Maremmana si trovano solo se i bovini vengono allevati nelle giuste condizioni ( Benessere animale e allevamento allo stato brado ).

La dott.ssa Catta dell’Arsial ha ribadito l’assoluto interesse dell’ARSIAL per la Razza Bovina Maremmana, che ritiene uno dei gioielli della nostra Regione e proprio per questo aiutata e tutelata, mentre il Dott. Antonelli, Presidente del Consorzio Carne Razza Maremmana BIo, ha chiuso il cerchio parlando delle problematiche e delle grandi opportunità della commercializzazione di questa carne.

In conclusione i rappresentanti dell’Università Agraria di Allumiere, uno dei più importanti allevamenti Bio nel mercato di Razza maremmana, si sono candidati ad esempio di futuro dell’allevamento e del consumo della carne, rispettando a pieno le direttive che ci siamo detti in precedenza: allevamento di razze di qualità, come la Maremmana, allo stato brado, in grandi spazi di qualità ( Prati Stabili), in sintonia con il loro ambiente.

Il convegno organizzato dall’Amministrazione Comunale di Allumiere con in testa il consigliere Duccio Galimberti, all’interno della XXXVI Edizione della Festa d’autunno e dei giochi popolari che ha avuto il sostegno di Arsial e Regione Lazio, non solo ha approfondito le tematiche sopra espresse ma si è preso l’impegno di portare avanti con l’università Agraria la rete tra Istituzioni, Associazioni, allevatori e ristoratori, affinché l’allevamento della Razza Maremmana ad Allumiere, possa diventare l’esempio dell’allevamento bovino del futuro.