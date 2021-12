Allumiere, la Magia del Natale prosegue tra degustazioni, spettacoli e intrattenimento - Terzo Binario News

Il calendario delle feste ad Allumiere prosegue con altri appuntamenti. Questo sabato e domenica, 18 e 19 dicembre, si accenderà nuovamente il Natale su Piazza della Repubblica e nel Palazzo della Reverenda Camera Apostolica. Seguendo il percorso tracciato nello scorso weekend, anche questo fine settimana si propongono tutta una serie di attività laboratoriali e di intrattenimento per i bambini. Grazie alla collaborazione con le associazioni locali (Proloco, Eureka, GGP, AS Volley) ci sono molteplici proposte di laboratori natalizi che si snoderanno all’interno delle sale museali, dove non mancheranno di nuovo due momenti magici: la scrittura della letterina insieme agli elfi e l’incontro con Babbo Natale. Le attività avranno inizio alle ore 16.

Ma ci sarà altro intrattenimento con la compagnia “Gli Scappamusical” che alle ore 18 presso l’aula nobile del Palazzo proporrà lo spettacolo “La favola mia”.

La novità di quest’anno è stata quella di aver inserito lo spazio “Il gusto del Natale”, sempre all’interno del Palazzo Camerale, nell’ambito del quale sarà possibile percorrere un vero itinerario del gusto, proposto dalle aziende agricole del nostro territorio.

Ai produttori locali si affiancherà, in Piazza della Repubblica, il food truck di “30 Km di gusto”, una sorta di laboratorio itinerante, che, attraverso L’utilizzo dei prodotti a KM Zero, esalterà le peculiarità dei nostri prodotti. Sempre sulla Piazza sarà proposta una mostra di artigianato, con l’obiettivo di promuovere il territorio attraverso la forma artistica. Ad accompagnare la mostra, saranno presenti artisti di strada, musicisti e giocolieri.

Le aziende del territorio che parteciperanno sono Azienda “GS” (azienda produttrice di miele di Giuseppe Sestili), Azienda “Stracciabrache (azienda produttrice di vino di Matteo Mocci), azienda Il Casello (azienda produttrice di vino di Emiliano Sgamma), Panifici Pistola (pane giallo cotto a legna), Azienda “Poggio Felcioso” (azienda agricola biologica di Emanuele Zambito), Azienda Agricola M&V (azienda zootecnica di Mario Vela e Mario Vittori), Azienda “Le serce dello Strambelo” (azienda produttrice di zafferano di Daria Seiquattrini), la proposta si arricchirà con la presenza di Marina Morellini e i 30 Km di gusto di “I sapori dell’Etruria Meridionale”.

Le iniziative proseguiranno nei giorni successivi: il 23 Dicembre il complesso bandistico degli “Amici della Musica” alle ore 17 presenterà presso la chiesa SS. Assunta in Cielo l’atteso “Concerto di Natale”, il 24 a mezzanotte le vie saranno animate dai canti e suoni della tradizionale Pastorella, a cura dell’Ass. “Amici della Musica” e del “GGP”. Il 29 alle ore 21 sarà la volta dello spettacolo teatrale “Il monologo di Novecento”, a cura della Compagnia teatrale “Margot Theatre” presso l’Auditorium Comunale.