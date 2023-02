Allumiere, “Io per l’altro” apre la strada alla progettazione europea • Terzo Binario News

Soddisfatti il sindaco Luigi Landi e gli assessori Sgriscia e Scocco: “da oggi l’Erasmus+ sarà meno distante”

Un workshop sulla progettazione europea, con particolare attenzione all’”Erasmus plus”, il programma dell’Unione Europea nei settori dell’Istruzione, della Formazione, della Gioventù e dello Sport, per il periodo 2021-2027. Questo il primo incontro che l’Amministrazione Comunale ha voluto riservare a giovani e meno giovani interessati all’argomento.

Il corso, organizzato dall’Associaizone “Io per l’Altro”, è stato tenuto dal Dottor Marco Battaglia, che ha giudato i partecipanti nella trasformazione delle proprie idee in progetti finanziabili attraverso le call Erasmus+ ed il Corpo Europeo di Solidarietà.

Come chiarito dal dottor Battaglia, il progetto Erasmus non è rivolto soltanto alle istituzioni scolastiche, ma anche al mondo dell’associazionismo e dei giovani che vogliano intraprendere percorsi alternativi di apprendimento non formale.

I presenti già in questo primo incontro – a cui ne seguiranno altri – hanno avuto l’opportunità di accrescere le loro competenze pratiche per la scrittura e la gestione di progetti europei.

Oltre ai vari format, sono stati spiegati infatti le finalità prioritarie dei progetti, che devono essere spiegate con un linguaggio chiaro e coinvolgente e con degli obiettivi concreti e ben definiti, in poche parole Smart (Specifici, Misurabili, Arrivabili, Rilevanti e con un determinato orizzonte Temporale).

Nel contesto, sono state date informazioni e consigli per poter aprire la propria organizzazione territoriale ed entrare a far parte del mondo dell’attivismo giovanile. Il sindaco Luigi Landi – presente all’incontro insieme all’assessore allo Sport, Romina Scocco e all’Urbanistica, Alessio Sgriscia – ha espresso la volontà di organizzare altri incontri di questo genere, finalizzati anche promuovere lo sviluppo sostenibile nell’educazione europea e per un impatto reale nel tessuto sociale.