Allumiere, il lancio dei colombi pasquale VIDEO - Terzo Binario News

Ai tempi del coronavirus, la Pasqua di Allumiere si è svolta in sicurezza ma anche nel pieno rispetto delle tradizioni. In collaborazione con il parroco, don Stefano Carocci, e con i volontari di Croce Rossa e Protezione Civile, l’amministrazione Pasquini è riuscita a regalare ai concittadini un giorno di festa e di serenità.

Grazie alle tante donazioni dei cittadini e delle varie associazioni, tutte le famiglie sono riuscite a trascorrere una Pasqua serena e i tanti fedeli, tramite le varie dirette social della Parrocchia, hanno potuto santificare la festa più importante del calendario cristiano, partecipando a distanza “Coena Domini” di giovedì, alla rievocazione del Venerdì Santo, alla Veglia pre pasquale e alla celebrazione eucaristica di domenica mattina. Dopo la messa, sulle scale della Chiesa di Piazza della Repubblica, a distanza di sicurezza è stato poi effettuato il lancio delle colombe, come messaggio di pace e di speranza da parte del Consiglio Comunale dei Ragazzi, prima di concludere la mattinata con una visita al cimitero per onorare i defunti.

“Ringraziamo gli allevatori Alberto e Tommaso Bonamici per aver permesso ai nostri ragazzi di realizzare questo progetto – ha dichiarato il sindaco, Antonio Pasquini – e ringrazio tutti i cittadini per il senso di comunità che dimostrano quotidianamente in questo momento così difficile per tutti. È confortante constatare che, nonostante l’anomalia della situazione, i nostri principi siano rimasti invariati”.

Sul fronte della sicurezza, invece, i serrati controlli di domenica hanno dato i loro frutti. All’entrata della cittadina, normalmente meta di uscite fuori porta soprattutto in questi periodi dell’anno, Carabinieri e Vigili si sono resi protagonisti di posti di blocco e serrati controlli. Nella giornata di domenica, sono stati elevati tre verbali a carico di altrettanti non residenti che non hanno saputo resistere alla tentazione di disobbedire alle regole. Bene anche i controlli dal cielo con il lancio di un drone, manovrato da un operatore Enac.