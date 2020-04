Allumiere, i provvedimenti dell'Amministrazione per il post Covid - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Fermamente convinta che, in una situazione del genere, ciascuno debba fare la propria parte, l’amministrazione Pasquini ha deciso di adottare dei provvedimenti che possano aiutare tutte le categorie più colpite dall’emergenza Covid 19.

Dopo i buoni spesa predisposti dal Governo e dalla Regione Lazio e il bonus affitto per i meno abbienti, ora il sindaco e gli amministratori di Allumiere pensano a commercianti, lavoratori autonomi, artigiani ed agricoltori ed alle famiglie con i nuovi nati.

“Dopo una prima fase dove ci siamo dedicati a salvare la vita dei cittadini – spiega Pasquini – ora giunge il momento di salvare le attività commerciali, imprese, artigiani, lavoratori autonomi e stare vicino alle famiglie. L’altra mattina abbiamo deliberato, relativamente all’anno in corso, di sospendere la TOSAP (tassa per l’occupazione di suolo pubblico), rivolta a tutte le attività commerciali, lavoratori e autonomi, artigiani ed altre attività economiche, così come per le aziende agricole di Allumiere che prendono parte al mercato settimanale, costrette alla sospensione per emergenza Covid ed in regola con i versamenti al 31.12.2019. Per coloro che non potranno usufruire di tale agevolazione, si è dato mandato agi uffici di studiare la possibilità di agevolarli con la riduzione della TARI. Inoltre, sempre per sostenere le famiglie in questo anno oramai tremendo, si è deliberato di dare un contributo di €. 200,00 alla famiglia per ogni nato dal 01-01-2020 al 31-12-2020 con residenza in Allumiere al 31-12-2019. Con queste misure, stiamo facendo un passo importante ed imponente per andare incontro a tutti i cittadini”.

“La nostra comunità è legata alla gastronomia ed al turismo estivo, quindi abbiamo ritenuto fondamentale agevolare l’occupazione del suolo pubblico, insieme alla delegata Dania Trotti stiamo lavorando sul regolamento e a tal proposito la prossima settimana il Soprintendente effettuerà un sopralluogo per condividere la possibilità di reperire spazi esterni e modalità di esecuzione. Altri provvedimenti che ci sembravano doverosi – continua Pasquini – erano il differimento a luglio della scadenza Tari e la sospensione annuale della tassa sulle affissioni e pubblicità per le attività locali. Con questo provvedimento, una manovra che si aggira sui 20mila euro, siamo certi di poter dare una boccata di ossigeno alle famiglie ed attività locali”.

Evidenziamo inoltre, che stiamo studiando ed elaborando altri interventi per continuare nel sostegno alle famiglie, iniziative culturali, ludiche e soprattutto di vicinanza ai bambini che in questi mesi hanno subito una tremenda limitazione di movimento e svago. Tutti gli amministratori nei vari settori, come si può comprendere, stanno elaborando progetti per il sostegno ed il rilancio della comunità.